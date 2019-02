Pogledajte tko je sve nominiran za Porin! jeste li iznenađeni?

Splitski reper Vojko V. predvodii ovogodišnju listu nominacija za nagradu Porin. Vojko je nominiran u ukupno šest kategorija: album Vojko nominiran je za album godine, najbolji album klupske glazbe, mušku vokalnu izvedbu, likovno oblikovanje, a pjesma "Ne može" dobila je nominacije u kategorije pjesma godine, te najbolji video-spot.

Za album godine još su nominirani Mile Kekin - "Kuća bez krova", Goran Bare i Majke - "Nuspojave", Detour - "TourDetour", te Parni Valjak i "Vrijeme".

U kategoriji pjesma godine nominacije su dobili i Petar Grašo za pjesmu "Ako te pitaju", Detour i "Bez tebe", Massimo i Vatra - "Nama se nikud ne žuri", te Nina Badrić i "Rekao si".

Osim Vojka za mušku vokalnu izvedbu nominirani su i Marko Tolja, te Petar Grašo, dok su za najbolju žensku izvedbu nominirane Antonela Doko, Josipa Lisac i Nina Badrić.

U kategoriji novi izvođač nominacije su zaradili Kensington Lima, Lana Janjanin i Ogenj. Za najbolji album zabavne glazbe borit će se Goran Karan - "Glas s juga", Marko Škugor i "Samo s tobom sam upoznao ljubav", te Indira Forza - "Valkira".

Uz Vojka za najbolji album klupske glazbe nominirani su "Put u plus" Ede Maajke i "Srce" - Mangroove.

U kategoriji najbolji album rock glazbe nominirani su Mile Kekin - "Kuća bez krova", Goran Bare i Majke - "Nuspojave", te "Vrijeme" i Parni Valjak - Vrijeme.

U kategoriji najbolji album alternativne glazbe nominacije su dobili Livio Morosin za album "Hereza", Boris Štok - "Ispod kože", te Mary May - "Things YOu Can't Put Your Finger On".

U zagrebačkom baru Matis proglašeni su nominirani u 36 kategorija. Kako je kazala Ivana Martinac, tajnica Porina, ove je godine bilo rekordnih 2207 prijava od 72 nakladnika, dok je za pjesmu godine bilo prijavljeno 272 pjesme. Porin će se ove godine održati u Rijeci 29. ožujka.