Publika odlučila – ‘Kako to’ himna je 2018. godine

Prođe taj dan, dan kao san. Tako bi se otprilike mogli opisati dojmovi nakon prvih Rock&Off nagrada čija je dodjela u organizaciji produkcijskoga tima iz Unisona i Tvornice kulture bila zapravo jedan veliki koncertni tulum s najboljim što trenutačno hrvatska glazbena scena nudi. Red glazbe, pa red proglašavanja pobjednika uz odličnu voditeljicu Martinu Validžić učinili su da obnovljena Tvornica kulture proslavi svoj dvadeseti rođendan na najbolji mogući način, ali su isto tako i demantirali Juru Stublića koji je tvrdio – “Zagreb je hladan grad”.

Najbolje od glazbene scene

Kao zvijezde koje su najsjajnije zasjale na nominacijskom nebu, s po četiri nominacije, bili su indie-rock sastav iz Rijeke Jonathan i splitski hiphoper Vojko V, koji je publiku i uveo u Rock&Off večer za pamćenje svojim hitom “Kako to”. Vojko V se u grad pod Marjanom vratio s dvije nagrade. Jednu je dobio za izvođača godine u kategoriji Rap&Off, a drugu, pak, kojoj se izvođači možda i najviše raduju, u kategoriji Iskonova nagrada publike, i to upravo za pjesmu “Kako to”.

– Ako publika kaže da valja, onda to stvarno vridi – kratko je prokomentirao Vojko. Hip-hop očito odzvanja glazbenom scenom jako dobro s obzirom na to da je albumom godine proglašen povratnički “Put u plus” Ede Maajke. Šezdeset i četiri novinara iz četrdeset različitih medija, koji su činili žiri, za pjesmu godine odabrali su zvuk “svjetskoga, a fiumanskoga” Jonathana koji se ukalupio u “I Never Meant To Be There”. Najboljim novim glazbenicima koji su u lanjskoj godini najsnažnije zabljesnuli na hrvatskoj sceni i time prouzrokovali glazbeni “veliki prasak” proglašeni su dečki iz makarskoga benda Rezerve.

Kada je riječ o kategoriji koncertnoga izvođača godine, u nimalo lakoj kategoriji koju su činili Chui, Edo Maajka, Jonathan, Nipplepeople i Vojko V pobjedu su odnijeli jazzeri iz Chuija, koji su ujedno proglašeni i najboljim izvođačem u kategoriji Jazz&Off. Za najboljega pop-izvođača proglašen je Detour, dok je u kategoriji Elektro&Off pobjedu odnio dvojac iz Nipplepeoplea. Goran Bare & Majke, The Strange i Jonathan natjecali su se za titulu najboljih rokera, a njima su proglašeni dečki iz benda The Strange.

Let 3 i Vuco zatvorili dodjelu

Dodijeljena je i posebna nagrada Zdenku Franjiću. Naime, osnivač nezavisne izdavačke kuće Slušaj najglasnije koja je izdala prve albume Majki, Bambi Molestersa, Kojota, Goribora i drugih dobio je nagradu za životno djelo, i to zbog, ističu organizatori, “neumornoga rada na predstavljanju i održavanju hrvatskoga undergrounda”. Dodjela Rock&Off nagrada bila je prilika brojnim posjetiteljima da uživaju u live nastupima svojih omiljenih izvođača kao što su Chui, Detour, Ogenj, a kao gosti iznenađenja koji su zatvorili službeni dio tuluma pojavili su se Let 3 i Vuco s pjesmom “Golub Vaso”. Osim toga, posjetitelji su se videom s dečkima iz Psihomodo Popa prisjetili Tigrana Kalebote, bubnjara grupe koji je preminuo krajem 2017. godine. Dodjela Rock&Offa dokaz je da se prvi mačići i ne bacaju uvijek u vodu, a s kratkim “Vidimo se i sljedeće godine” potvrdio je to i direktor festivala Krešimir Blažević.