Popularni plesač (44) iz Plesa sa zvijezdama iznenada preminuo!

Glasoviti britanski plesač Robin Windsor iznenada je preminuo u 44. godini, javlja Guardian. Windsor se proslavio sudjelovanjem u BBC-jevu showu "Strictly Come Dancing", a vijest o njegovoj smrti potvrdio je njegov kolega James Jordan.

– Imao sam zadovoljstvo raditi s ovim čovjekom dugi niz godina. Obožavali su ga svi koji su s njim dolazili u kontakt, od njegovih slavnih partnera do radnih kolega. Nedostajat ćeš stari prijatelju – dodao je Jordan.

Nedavno se pojavio u kazališnoj predstavi "Come What May", posvećenoj Moulin Rougeu. Windsor se pojavljivao u popularnom showu između 2010. i 2015. godine te je bio partner slavnih osoba poput glumica Patsy Kensit, Anite Dobson i Lisa Riley te zvijezde "Dragons' Dena", Deborah Meaden. Također je plesao s voditeljicom "Great British Bake Offa" Alison Hammond u Božićnom specijalu 2015. godine i sa Susannom Reid u dobrotvornom specijalu "Children In Need 2011". Robin Windsor i slovenski plesač Aljaž Škorjanec osvojili su brojne pohvale kada su postali prvi istospolni par koji je nastupio u popularnoj emisiji.

Iz tvrtke Sisco Entertainment, koja ga je zastupala na različitim područjima kazališta i korporativnog zabavljanja, poslali su priopćenje: "S teškim srcem objavljujemo tragičan odlazak našeg voljenog prijatelja Robina Windsora. Robinova prisutnost u 'Come What May' bila je više od samo izvedbe, bila je utjelovljenje strasti, gracioznosti i čistog talenta. Njegova izvanredna sposobnost izražavanja emocija kroz pokret očaravala je publiku, ostavljajući je očaranom svakim korakom."

"Izvan njegova besprijekornog plesa, Robinov živopisni duh osvijetlio je prostoriju, probe i izvedbe pozitivnom energijom i toplinom. Njegov smijeh bio je zarazan, a ljubaznost beskonačna. Njegovo prijateljstvo bilo je dar koji su cijenili svi koji su imali privilegij poznavati ga. Robine, nedostajat ćeš nam duboko. Iako će 'Come What May' nastaviti bez tebe, tvoj će nasljednik živjeti u srcima svih koji su imali sreću dijeliti tvoje svjetlo", prenose u nastavku priopćenja.

Javile su se kolege iz plesne predstave "Burn The Floor", a u kojoj je Windsor nastupao mnogo godina: "Obitelj Burn The Floor izgubila je jednog od svojih osnivačkih članova, Robina Bobbyja Windsora, koji je tragično preminuo. BTF putnik plesao je s nama 20 godina, uključujući Broadway, West End i sve naše lude avanture diljem svijeta."

Kompanija je podijelila fotografiju koja ga prikazuje na pozornici s kolegicom plesačicom Jessicom Raffom, dodajući: "Njegova zadivljujuća slika s Jessicom Raffom definirala je našu tvrtku, šarenu, ekstremnu i senzualnu. Njegov talent, stav, energija i osobnost pomogli su stvoriti reputaciju 'Burn The Floor' pozornice. Ostavlja prazninu u našim srcima koja nikada neće biti ispunjena, ali naše divne uspomene trajat će zauvijek."

Latinoamerički i standardni plesač prvi je put započeo s plesom u dobi od tri godine, kada su ga roditelji upisali na satove plesa u Ipswichu, prema njegovoj web-stranici. Nastavio je predstavljati Englesku na brojnim prvenstvima, kako domaćim tako i međunarodnim. Pridružio se postavi predstave ''Burn The Floor'' 2001. godine i turneji po svijetu već 10 godina, s devetomjesečnom izvedbom na Broadwayu.

Windsor se također pojavio u "Dancing With The Stars" Australia i "So You Think You Can Dance" u Nizozemskoj te je asistirao u koreografiji australske verzije "So You Think You Can Dance", a radio je i kao motivacijski govornik.

