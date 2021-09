Popularni holivudski glumci uhvaćeni u zajedničkom izlasku, smijali su se, razgovarali i uživali u sportu

Holivudski glumci Brad Pitt (57) i Bradley Cooper (46) viđeni su u publici muškog pojedinačnog finala US Opena koji se održao na stadionu Arthur Ashe u Queensu, prenosi Harper's Bazaar. Poznati glumci pratili su meč između tenisača Novaka Đokovića i Daniila Medvedeva. Tijekom meča Pitt i Cooper su se smijali i razgovarali, ali su pomno i pratili događaje na terenu.

Cooper je došao odjeven u plavu košulju i tamnoplave hlače, a njegov prijatelj i kolega nosilo je plavu majicu, sunčane naočale, plavu masku, bijeli šeširić i tamne hlače. Društvo su im pravili i kolege Rami Malek i Joseph Mazzello, a u blizini su sjedili televizijska zvijezda Gayle King i tenisač Roger Federer.

Foto: Danielle Parhizkaran/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Tennis: US Open Sep 12, 2021; Flushing, NY, USA; Brad Pitt (left), Bradley Cooper (second from left) and Rami Malek (right) in attendance at the men's singles final between Novak Djokovic of Serbia and Daniil Medvedev of Russia on day fourteen of the 2021 U.S. Open tennis tournament at USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports Danielle Parhizkaran Ono što veže ova dva poznata glumačka imena jest Bradov put k ozdravljenju. Naime, Cooper je pomogao Bradu otrijezniti se, a javno mu se i zahvalio u siječnju 2020. godine. "Hvala ti, Bradley! Bradley je upravo stavio svoju kćerkicu na spavanje i požurio na ovo okupljanje. Moram naglasiti da sam danas trijezan samo zahvaljujući njemu. Od tada sam svakim danom sve sretniji. On je pravi prijatelj i duša od čovjeka. Volim te i još jednom hvala", rekao je Pitt tada te dodao da mu je neizmjerno zahvalan. Inače, Cooper i Pitt se poznaju godinama, a i surađivali su na nekim projektima. Bradley je priznao da je i on imao problema s porocima u mladosti te da je krenuo krivim putem.

Dodajmo i da koliko je javnosti poznato obojica glumaca su trenutno samci. Pitt vodi mukotrpnu borbu s Angelinom Jolie oko skrbništva nad djecom, a Cooper je 2019. godine prekinuo s dugogodišnjom djevojkom Irinom Shayk s kojom ima i kćer Leu (4).

