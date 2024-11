Političarima je dopušteno ono o čemu Jennifer Aniston ili Harry i Meghan mogu samo sanjati

Onda, što je istina o Jenn i Baracku? To je u svojoj emisiji pitao nedavno američki TV voditelj, producent i komičar Jimmy Kimmel jednu od najomiljenijih američkih glumica našeg vremena, Jennifer Aniston iz 'Prijatelja'. Jenn ga je gledala u čudu, svašta je o sebi dosada čula, ali da se Michelle Obama zabrinula jer bivši američki predsjednik ne može skinuti pogleda s Jenn, kao što sugerira naslovnica časopisa InTouch, to je i nju - nasmijalo.

Barack i Michelle nedavno su proslavili 32. godišnjicu sretnog braka, konačno imaju novaca i više nego što mogu izbrojiti, kao što je cinično rekla nedavno jedna američka novinarka, imaju nekoliko ogromnih posjeda, na Havajima, u otmjenom ljetovalištu Martha's Vineyard, u Chicagu i u Washingtonu, zajedno im ide sjajno... Taj novi trač samo je jedna od niza besmislica koje 'upućeni' plasiraju u novine.

Kad se Jennifer malo oporavila od smijeha, Kimmel ju je krenuo rešetati s najrazličitijim pričama koje su se o njoj recentno pojavile u novinama. Neke su veoma bizarne, ali točne. Čuva li kod kuće u jednoj od onih plastičnih vrećica s cifrom pepeo svojeg pokojnog psihoterapeuta? Nije htjela puno o tome, samo je sramežljivo kimnula. Priznala je i da kad putuje u inozemstvo, nosi sa sobom staklenku svojih najdražih maslina, te da je bila na kozmetičkom tretmanu sa spermom lososa (ma kako se to vadilo i pretvaralo u masku za lice)... Nema crni pojas u jiu-jitsu, nije za svoje brojne pse nabavile neki specijalni, skupi filter za vodu, nije opet u vezi s Bradom Pittom...

Fascinantno je koliko se besmislica objavljuje i širi na sve strane. A istovremeno, mnoge važne informacije teško je doznati, glavni mediji ih vješto prikrivaju. Meni je netko nedavno slavodobitno namignuo, ipak se razvode. Tko? Pa Meghan i Harry, zar nisi čitala? Svašta se o vojvodama od Sussexa može pročitati, uglavnom se ne zamaram vijestima koje ne objave neke značajnije londonske dnevne novine ili glossy časopisi koje doista imaju kraljevske insajdere. Oke, Harry se odnedavno doista malo emancipirao. Imao je nekoliko javnih nastupa i putovanja koja nisu uključivala Meghan.

Bio je početkom listopada u Lesothu u Južnoj Africi, susreo se s tamošnjim kraljem, kraljicom i premijerom, a potom s princom Seeisom otputovao posjetiti Sentebale, njihovo utočište za djecu i mlade do 25 godina koji se bore s dijagnozom HIV-a ili AIDS-a. Dva princa osnovala su tu organizaciju još 2006. kao posvetu dobrotvornom radu Harryjeve voljene mame, princeze Diane.

Neposredno prije Južne Afrike, princ Harry je sam bio u New Yorku zbog skupa posvećenog različitim filantropskim aktivnostima u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. Neke od organizacija i dobrotvornih zaklada povezane su i s princezom Dianom. Čini se da je odlučan da će i izvan kraljevske obitelji nastaviti s dobrotvornim i diplomatskim radom na koji bi Diana bila ponosna. Odavno joj je to obećao pokraj njezina groba.

Za to vrijeme Meghan je ostala s djecom u Montecitu i bavila se svojim velikim komercijalnim projektom, novim brendom American Riviera Orchard. (Nije li to malo suludo ime, kao za neki projekt kalifornijskog nouveau richea?) U sklopu tog projekta imat će i svoj kuharski show koji priprema za Netflix. Harry već duže vrijeme priprema za Netflix svoj dokumentarni serijal o polu, jednom od najstarijih konjičkih sportova koji vuče porijeklo iz Perzije, otprije 2000 godina, ma kako nekima zvučao skorojevićki, poput brenda Ralpha Laurena. Navodno šefovi Netflixa nisu bili zadovoljni onim što im je inicijalno pokazao jer u serijalu Harryja gotovo i nema, glavna zvijezda je njegov dobar prijatelj, profesionalni igrač pola, koji dakako neće privući veliki broj gledatelja. Magnet je trebao biti sam princ, možda i Meghan koja ga promatra kako vješto jaše i udara loptu s onim maljem.

Harryjeve solo aktivnosti, koje su umnogome povezane s poslovima koje bi obavljao i kao djelatni član kraljevske obitelji, mnoge su naveli da raspredaju o tome kako Harry silno čezne za svojim bivšim 'kraljevskim životom' i kako mu je dosta Meghan. Bliski prijatelji to negiraju, tvrde da je to što se bračni par povremeno razdvoji posve prirodno, zar ne? Što se doista događa u njihovoj bračnoj postelji nitko ne zna osim njih dvoje i sve te priče o razvodu i više su nego besmislene. No, jednom kad si puki seleb, a oni su to postali, bez obzira na rijeku PR-ovaca koji su se izmjenjivali u tom domaćinstvu, američki i engleski tabloidi ne prestaju sa svojim 'senzacijama'.

S političarima, dok su na vlasti, situacija je posve drugačija. Recimo, odvjetnik Doug Emhoff, suprug Kamale Harris, vjerojatno buduće američke predsjednice, čest je gost liberalnih američkih medija koji Trumpa prikazuju kao poremećenog i bolesnog, nasilnog prema ženama dok otvoreno drukaju za Kamalu. Douga nazivaju 'muškarcem novog doba', primjerom muškarcima Amerike kako je moguće biti muško bez toksičnog maskuliniteta. Kad mu to govore, on se zadovoljno smiješi i objašnjava da je oduvijek bio takav.

U svim tim intervjuima nitko da ga zapita nešto o dadilji njegove djece iz prvog braka s kojom je bio u tajnoj vezi i napravio joj dijete. Kad je otišla iz njegova doma, navodno ju je jezivo napao da to ne smije nikome reći i ona je nenadano izgubila bebu. Osim toga, javili su se svjedoci koji su ispričali da je u Cannesu pred mnogim svjedocima na javnom mjestu tako ošamario svoju tadašnju partnericu, također odvjetnicu, da se okrenula oko svoje osi i gotovo srušila (bilo je to otprilike godinu i pol prije nego što je započeo veza s Kamalom). Navodno su pili na nekom partyju, on je vidio da je ona čovjeku s parkirališta stavila ruku na rame, uhvatio ga je ljubomorni napad i ženu je javno ošamario. Kao pravi toksični mačo.

Sve je to dokumentirano u medijima koji su se usudili prije nekoliko godina progovoriti i o Hunteru Bidenu i njegovom infamnom kompjuteru, koji otkriva veze s prostitutkama, najtežu moguću narkomaniju u koju je u jednom trenutku uvukao i svoju šogoricu, ženu njegova pokojnog uzoritog brata, s kojom se upustio u vezu pa su skupa pušili crack, a on to snimao i pohranio na svom laptopu. O njegovim poslovnim dilovima s kineskim i ukrajinskim kontroverznim biznismenima da i ne govorimo. Ovi drugi, veliki liberalni mediji s dugom i blistavom poviješću tvrdili su da je sve to 'rusko podmetanje' i zapravo se tim neviđenim skandalom nisu bavili, čak ni nakon što je FBI potvrdio da je to zaista Hunterov kompjuter, a državno odvjetništvo koristilo ga u sudskom procesu protiv Bidenova sina koji je ilegalno nabavljao oružje.

Bez obzira na to što će američki i svjetski mediji tvrditi da postoje kao 'društvena kontrola' koja će otkriti ono što političari žele sakriti – od koruptivnih poslovnih dilova do privatnih opačina – mediji to ne čine kad se radi o njihovim miljenicima. Ni u Americi, ni kod nas, ni u Europi.

U Francuskoj je upravo objavljena nova knjiga ne naročito talentirane književnice Mazarine Pingeot (49). Za jednu od njezinih prethodnih knjiga literarni kritičar londonskog Timesa napisao je da bi Mazarine zasigurno osvojila nagradu za odvažnost pred neprijateljskom paljbom kritičara, kad bi takva nagrada postojala.

Mazarine je tek prije desetak godina svojem imenu dodala i očevo. Ona je 'tajna' kći obožavanog, dugogodišnjeg francuskog predsjednika, socijalista Françoisa Mitterranda. Moram priznati da mi se čini da Mazarine kao intelektualka i književnica pokušava što se više može iskoristiti svoje podrijetlo.

Nova knjiga zove joj se '11 quai Branly' (ajmo naslov ipak prevesti na hrvatski: Kej Branly 11). To je prestižna adresa uz rijeku Seineu u pariškom sedmom arrondissementu i odnosi se na Palais d'Alma, palaču izgrađenu u drugoj polovini 19. stoljeća, koju je francuska država pretvorila u jednu od državnih rezidencija s luksuznim stanovima za visokopozicionirane državne službenike. U jednom od stanova, velikom 300 kvadrata, s divnim pogledom na rijeku i opjevane pariški krovove, Mazarine je živjela s majkom Anne, kustosicom u obližnjem Musée d'Orsay, od svoje šeste do šesnaeste godine, kad je pobjegla jer ju je 'taj stan gušio'.

Knjiga, onoliko koliko sam je elektronski prelistala, puna je općih mjesta o traumama djetinjstva, osamljenosti, stanu koji je zapravo njezin "grob" u kojem je ostala bez svojeg ja, toliko da je doživjela i slom živaca: "Nisam ja živjela na keju Branly,a opet, tamo sam stanovala. Dokinula sam samu sebe do te mjere da sam i samoj sebi postala nevidljiva." Vjerojatno ste shvatili o kakvoj se knjizi radi. Žanr koji Amerikanci posprdno nazivaju 'naval gazing' (promatranje vlastita pupka).

No, vratimo se na tračeve. Nije li fascinantno da je Mitterrand mirno smjestio svoju ljubavnicu i nepriznatu kćerku u golemi, otmjeni državni stan i nikome u njegovoj socijalističkoj vladi nije palo na pamet da ga zbog toga napadne. Baš kao ni medijima. Svi su sve znali i štitili tajne voljenog predsjednika. Današnji predsjednik Macron organizirao je da Mazarine nesmetano posjeti stan u kojem je živjela s majkom i 'posluša' što joj taj stan šapuće o njezinu životu i mukama 'djeteta ljubavi' koje ne smije nikome priznati tko joj je otac (iako je fizički isti on!), a otac ih tajno redovito posjećuje i prema njoj je nježan i pun ljubavi. Dao joj je ime po drevnoj francuskoj biblioteci (otvorenoj 1643. za sve znanstvenike) jer su i Anne i njezin gotovo trideset godina stariji ljubavnik bili veliki zaljubljenici u knjige, francusku tradiciju i umjetnost. Stendhal im je bio bliži od popularne kulture koju su prezirali, filma, televizije, suvremene glazbe.

Nježan odnos između Anne i Françoisa Mitterranda, koji se u nju zaljubio kad joj je bilo samo 19 godina, izvanredno je dokumentiran u pismima (više od 1200) koje je mladoj kunsthistoričarki francuski političar pisao od prvih dana ljubavi pa sve do smrti. Pisma su objavljena 2016. u knjizi 'Pisma Anne: 1962. - 1995.' (Mitterrand je umro u siječnju 1996. od raka prostate, dobro skrivanog od medija više od desetljeća).

Pisma su nevjerojatno nježna i poetična jer je otac bio kudikamo bolji pisac od svoje kćerke. Često su u njima i pjesme koje je posvetio Anne, poput one u kojoj joj govori 'Za izgubljenu sreću/ Molim tvoj oporost, moja Anne/Za ljubav koju sam mjerio/Za mir koji sam ti uskratio/Za sve one sate koje ti nisam dao/Za napuštena očekivanja/Tražim da mi oprostiš, moja Anne'.

Mitterrand, koji iz političkih razloga nije napustio svoju dugogodišnju ženu Danielle (vjenčali su se još 1944.), socijalistkinju i pripadnicu francuskog pokreta otpora koja mu je rodila tri sina (no, prvi je ubrzo umro), imao je još 'djece ljubavi' osim Mazarine. Prije deset godina mladi švedski političar Hravn Forsne, sin poznate švedske novinarke, priznao je medijima da mu je Mitterrand otac. Bez obzira na rak prostate, 72-godišnji Mitterrand dobio je sina s Chris Forsne, koja tvrdi da je s njim bila u vezi 15 godina, od 1980. do 1995. To bi značilo da je započeo novu dugogodišnju vezu kad je mala Mazarine imala samo 6 godina, a Anne ga svake večeri čekala u Palais d'Alma.

Londonski Times objavio je 2021. priču o Mitterrandu i 'Claire', mladoj studentici prava iz ugledne obitelji. U naslovu su istaknuli da je to bila posljednja ljubavnica francuskog predsjednika, 'koja je upravljala Elizejskom palačom'. Mitterrand je u Elizejskoj palači imao svoj apartman u kojem Danielle nije živjela pa je u njemu često danima boravila Claire (pseudonim), 50 godina mlađa od svojeg ljubavnika. Ona je novinarki s kojom je razgovarala pokazala njihove zajedničke fotografije i pustila snimke svojih telefonskih razgovora s francuskim predsjednikom. Novinarka je o ljubavnicima iz Elizejske palače objavila i knjigu.

Claire je bila jako ljubomorna na Anne. Smatrala je da joj Mitterrand ne posvećuje dovoljno vremena, a on joj je, tvrdi novinarka u knjizi, odgovorio da joj je posvetio više sati nego sovjetskom disidentu Saharovu ili poljskom Wałęsi. Claire je ostala zaljubljena u Mitterranda do samog kraja i nije uspijevala prekinuti tu vezu.

Svi tračevi objavljeni nakon Mitterrandove smrti nisu promijenili odnos Francuza prema njemu. Uostalom, oni i dan danas obožavaju Rousseaua kao svojeg velikog filozofa koji razumije istinske čovjekove potrebe i koji je na pravi način revolucionirao ideje o odgoju djece. Bez obzira na to što je Rousseau sa svojom ljubavnicom, nepismenom praljom koju je iskorištavao, dobio petero djece kojima nije ni ime dao prije nego što ih je tek rođene otpravio u sirotište u kojem su djeca tada umirala kao muhe. Opravdavao se da zasigurno ne bi mogao pisati uz dječju larmu i da on ionako vjeruje da država treba odgajati djecu tako da postanu pravi citoyen, građani, a ne izdanci buržoaske obitelji nespremni na društvene promjene. Hoće li preživjeti takvo odrastanje, za njega je bilo sporedno pitanje. Kad mediji nekoga vole, može on raditi što hoće, eto još od 17. stoljeća.

