Pokojna kraljica Elizabeta ponižavala Camillu: Sad je na njoj da odigra veliku ulogu

Kralj 75-godišnji Charles i godinu starija Camilla Parker Bowles svoju ljubavnu romansu ozakonili su 9. travnja 2005. godine nakon što su dugi niz godina imali aferu koju im javnost i danas zamjera. Ovaj dvojac upoznao se 1970. godine na polo utakmici te su se odmah zaljubili. No ipak to je tada kratko potrajalo. Ona je tada zapravo pokušavala učiniti ljubomornim Andrewa Parkera za kojeg se kasnije i udala.

- Kad su je upoznali s princem i on je mislio da je prilično posebna, odlučila je naučiti lekciju Andrewa, koji je mutio s princezom Anne. Zbog toga je imala kratku romansu s Charlesom - tada je otkrila novinarka i spisateljica Penny Junor. Tada je Andrew prekinuo aferu s princezom Anne i Camilla mu je odlučila pružiti novu šansu. Vjenčali su se 4. srpnja 1973., a među uzvanicima su bile princeza Anne i njezina majka pokojna kraljica Elizabeta II. U braku su Camilla i Andrew dobili kći Lauru i sina Toma. Ni Camilla ni Andrew nisu bili vjerni u braku, ona se kriomice viđala s Charlesom, a on je krišom ljubio Rosemary Pitman. Andrewu je ipak jako smetala njezina afera s tadašnjim princem Charlesom pa je on zatražio razvod 1995. te su okončali svoj 22-godišnji brak.

Javnost je obožavala pokojnu princezu od Walesa Dianu, a upravo je Camilli zbog toga jako zamjerila aferu s Charlesom zato što se ona uplela u njihov brak - to joj definitivno nikada neće biti zaboravljeno. Zbog te mrlje i danas živi u sjeni Diane koja je poginula u prometnoj nesreći 31. kolovoza 1997. godine. Ako se prisjetimo, Diana i Charles razveli su se 1996. i javnost je opravdano stala na Dianinu stranu te i danas mnogi ne mogu prežaliti njezinu smrt.

Kao što smo već naveli Charles se 9. travnja 2005. oženio Camillom, a godišnjica njihova braka poklapa se sa smrću njegova oca, princa Philipa koji je preminuo na taj dan 2021. Zanimljivo je da su se Camilla i princ Charles zapravo trebali vjenčati 8. travnja 2005., ali njegova majka, kraljica Elizabeta II. je htjela da on ode na sprovod pape Ivana Pavla II. u Vatikan umjesto nje.

Upravo iz tog razloga svadba je pomaknuta za jedan dan. Za razliku od ostalih kraljevskih parova Camilla i Charles imali su skromno vjenčanje i njihova ceremonija održana je u gradskoj vijećnici Windsor Guildhall. Nakon toga su primili blagoslov u kapelici svetog Georgea u dvorcu Windsor.

Navodno je Camilla razmišljala o otkazivanju svog vjenčanja zato što se nije osjećala dobro. Naime, kako su ispričali njezini izvori, imala je upalu sinusa nekoliko dana ususret ceremoniji i nije mogla ustati iz kreveta, zbog čega je imala veliki stres. Pisalo se i o tome da je zamjerila pokojnoj kraljici Elizabeti II. što nije dopustila da imaju raskošnije vjenčanje, a i nije neka tajna da Camilla nikada nije bila omiljena kraljici.

Poznato je i to da Elizabeta i Philip nisu došli na civilno vjenčanje para zato što je kraljica bila poglavarka Engleske crkve koja nikako nije podržavala razvod. Glasine o lošem odnosu Elizabete i njezine snahe je potaknulo i to što je odabrala za vjenčanje bijeli kaput što je inače i u svijetu boja na vjenčanjima rezervirana isključivo i samo za mladenke. Kako bi oženio Camillu, Charlesu su trebala tri odobrenja za vjenčanje s Camillom. Prije svega, odobrenje majke, kraljice Elizabete II., koja je situaciju promotrila s obiteljskog gledišta. Zatim odobrenje premijera Blaira, koji je stvar promotrio s političkog gledišta, te odobrenje vrha Anglikanske crkve. Nakon što je dobio sva tri odobrenja Charles je morao pristati da njegova buduća supruga Camilla Parker-Bowles nikad neće postati britanskom kraljicom, nego će dobiti nižu titulu 'njenog visočanstva' i naziv vojvotkinja od Cornwalla.

Podsjetimo, nakon što je britanskom kralju Charlesu dijagnosticiran rak, prema pisanju tamošnjih medija sada se očekuje kako će kraljica Camilla, inače njegova supruga, pojačati svoje kraljevske angažmane i tako pružiti podršku svom voljenom kralju. Ova 76-godišnjakinja najstarija je članica kraljevske obitelji u službi i podrazumijeva se da će nastaviti obavljati svoj posao, a dok će se kralja Charlesa djelomično i osloboditi nekih obaveza, o čemu smo već pisali, a što su kralju svakako preporučili liječnici.

