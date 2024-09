Pogledajte kako izgleda novi studio Zorana Šprajca: 'Gotovo je stanje (hiber)nacije!'

Večeras u 22.40 sati počinje nova sezona političke satire 'Stanje nacije', u kojoj će Zoran Šprajc i njegova ekipa do zadnjeg najzanimljivijeg detalja analizirati kako politika, ekonomija i ostale 'radosti' utječu na život u našoj zemlji.

„Kad je o sadržaju prve emisije riječ, rekapituliramo poreznu reformu i uspoređujemo imamo li mi ili susjedi veću... artiljeriju“, govore iz Šprajcova tima na pitanje o novom vizualnom identitetu. Inače u emisiji su ostali samo stari stolci kao dio scenografije jer ih je ekipa već testirala na izdržljivost i težinu. „A plavu boju studija smo odabrali jer ističe Šprajcove baby blue eyes“, dodaju.

Poznata po jedinstvenom humoru i oštrim komentarima, nagrađivana politička satira Zorana Šprajca brzo je postala jedna od najgledanijih u Hrvatskoj. Voditelj i urednik Zoran Šprajc, koji je upravo tom emisijom zaokružio svoju bogatu karijeru, nastavlja osvježavati domaći medijski prostor britkim i prepoznatljivim stilom, a gledatelji će večeras doznati zašto je naša zemlja nepresušan izvor inspiracije. „Gotovo je stanje hiber-nacije“, odlučno najavljuju iz ekipe.

A kao i do sada, publika sutradan može pogledati cijelu epizodu 'Stanja nacije' na platformi Voyo, i to bez reklama! „Moramo dodati i da se moderniziramo, želimo mlađu publiku osvijestiti o situacijama i pričama kojima se emisija bavi i zbog toga je Zoran Šprajc otvorio TikTok.“ Večeras u 22.40 sati doznajte kakvo je naše 'Stanje nacije', a već sutra možete to pogledati na platformi Voyo.

