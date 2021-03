Počelo snimanje nove HRT-ove kriminalističke serije koja govori o dječjoj prostituciji i bijelom roblju

Produkcijska kuća Drugi plan u Zagrebu je prošlog tjedna za potrebe Hrvatske radiotelevizije (HRT-HTV1) započela snimanje nove dramske kriminalistička serije „Šutnja“. Radnja serije smještena je u Osijek i Kijev, a problemi dječje prostitucije i trgovine bijelim robljem vješto su isprepleteni s preispitivanjem intimnih odnosa, gubicima i traumama glavnih junaka te ekonomskom i socijalnom slikom tranzicijskih društava.

Ovu potresnu priču o dječjoj prostituciji i bijelom roblju, prema romanima Drage Hedla, režira višestruko nagrađivani Dalibor Matanić. Dječja prostitucija i trgovina bijelim robljem teme iz Hedlovih romana "Izborna Šutnja", "Ispovjedna tajna" i "Kijevska piletina" pletu mrežu koju junaci pokušavaju raspetljati. Inspektor Kovač postaje potpuno opsjednut istragom.

Foto: Danko Vučinović

„To zlo koje čovjek na jedan gotovo paranormalni način osjeti i namiriše - u jednom trenutku kada ga to sve stuče sa svih strana, prelomi to, ostane na nogama i odluči to razotkriti i istjerati do kraja“, kaže Darko Milas, koji tumači ulogu inspektora Kovača.

Sandra Lončarić utjelovila je inspektoricu Vesnu Horak koja se u mladosti susretala sa sličnim problemima kao djevojke koje sada istražuje. Serija će se snimati u Zagrebu, Osijeku i Kijevu u Ukrajini u periodu od ožujka do lipnja, a svih šest epizoda bit će spremne za emitiranje do jeseni.

Foto: Danko Vučinović

Glavni glumci u seriji su: Goran Bogdan, Leon Lučev, Darko Milas, Sandra Lončarić i trenutno najveća ukrajinska glumačka zvijezda Kseniya Mishina. Uz ova zvučna imena u seriji će sudjelovati velik broj epizodnih glumaca iz Hrvatske i Ukrajine.