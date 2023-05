Pobjednicu Eurovizije optužili za plagijat: 'Tattoo je mix drugih pjesama'

Iza nas je 67. Izbor za pjesmu Eurovizije na kojem je Švedska odnijela pobjedu. Naime, švedska predstavnica Loreen s pjesmom 'Tattoo' osvojila je ukupno 583 boda te potvrdila predviđanja eurovizijskih kladionica. Na drugom mjestu se našla Finska s 526 bodova te najviše glasova publike od čega čak 376 bodova publike, a na trećem Izrael. Hrvatski predstavnici Let 3 osvojili su 13. mjesto i ukupno 123 boda. Letovci su od žirija dobili 11 bodove te od publike čak 112.

No, mnogi su iskazali nezadovoljstvo pobjednikom, a nakon toga uslijedile su i mnoge teorije zavjere te optužbe da je pjesma 'Tattoo' plagijat od strane španjolskih medija.

Naime, španjolske novine ABC optužile su ovogodišnju pobjednicu za plagiranje. Tvrde kako pjesma previše podsjeća na druge pjesme. Pišu da neki dijelovi pjesme podsjećaju na 'The Winner Takes It All' grupe ABBA, dok refren podsjeća na pobjedničku pjesmu Eurovizije 'Euphoria' iz 2012. koju je također izvodila Loreen.

Još jedna stvar na koju su mnogi reagirali je instrumentalni uvod pjesme. Kažu kako je vrlo sličan uvodu pjesme Pont Aerisa "Flying Free“ iz 1999. godine.

O svemu se počelo pisati i na društvenim mrežama, pogotovo na Twitteru.

- Cha Cha Cha je trebala pobijediti! Žiri je korumpiran po običaju. Izgubio sam vjeru u Euroviziju. Žiri je glasao za plagiranu pjesmu – napisao je jedan korisnik, a mnogi su se također osvrnuli na način glasovanja u kojem glasovi žirija nose velik broj bodova što je Švedskoj donijelo i većinu bodova.

Käärijä - Cha Cha Cha should have won! Jury is corrupted as usual. Lost faith into #Eurovision big time. Jury votes for plagiat song to win. https://t.co/JSXIrL89KF



The people voted for Cha Cha Cha!#Loreen #tattoo #käärijä #kaarija #chachacha #EUROVISION2023 #ESC2023 #esc23