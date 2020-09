Po 30.000 kuna kazne organizatorima koncerata Pipsa, Nipplepeoplea i hip hopa u Zagrebu

Ako je koronakriza prouzročila išta dobro u domaćoj koncertnoj priči, onda je to pronalazak novih prostora na otvorenom ili češće korištenje otprije poznatih, pri čemu su organizatori ovih nekoliko mjeseci izuzetno vješto morali balansirati između ograničenog broja publike, privlačnosti izvođača i ukupne isplativosti nekog projekta.

No, naravno, prouzročila je i puno toga lošega, a ponajviše to ide na dušu nedosljednih epidemioloških mjerila i ograničenja postavljenih prema organizatorima koncerata. Primjerice, na nedavni hip hop nastup Drito te koncerte Pips Chips & Videoclipsa i Nipplepeoplea i Ide Prester u otvorenoj, nenatkrivenoj garaži Muzeja suvremene umjetnosti organizatori su puštali samo 700 ljudi iako im je bilo dozvoljeno tisuću.

Pa i unatoč tomu imali su ozbiljnih problema i pritisaka, za razliku od Festivala slobode, na kojem se okupilo više od 3000 ljudi. Unatoč poštovanju svih epidemioloških mjera na koncertima u garaži MSU te desetak dodatno zaposlenih ljudi koji su popisivali imena i mjerili temperaturu posjetiteljima, već nakon hip hop festivala Drito organizatorima se preporučavalo da otkažu ostale koncerte u MSU.

Na kraju su za sva tri programa stigle prekršajne kazne od po 30.000 kuna samo zato što su se neki posjetitelji nagurali pred pozornicom ne poštujući distancu, makar su i sami izvođači pozivali na razmak. Za razliku od takvog oštrog pritiska i pristupa kulturnim programima kojih ionako jedva da ima, pomoćnik ministra unutarnjih poslova Damir Trut na N1 televiziji prošli tjedan izjavio je da su se na Trgu bana Jelačića tijekom održavanja Festivala slobode poštovale epidemiološke mjere i da su ljudi držali razmak (?!), iako se na TV snimkama i fotografijama sasvim jasno moglo vidjeti da nisu, a teško bi to bilo i očekivati od nekoliko tisuća ljudi na otvorenom.

Naravno, vjerojatno je to rekao zato da “opere ruke” mirnim putem i da se ne mora svađati s opozicijom na Festivalu slobode pa je pronađen lakši izlaz i sve je stavljeno pod tepih, dok je Grad Zagreb navodno poveo neke istrage oko dozvola za razglasne rampe i dozvole. Valja naglasiti da nijedna svadba, pretrpana misa u sinjskoj crkvi, teniski turnir ili neka druga manifestacija pa ni noćni barovi u kojima su se ljetos tiskale stotine ljudi, nisu dobivali novčane kazne, nego im je prije nekoliko tjedana, nakon porasta broja pozitivnih na koronavirus u Hrvatskoj, ograničen rad do ponoći, a teretanama nakratko čak i zabranjen rad. Iako su u kolovozu radile s 20 posto kapaciteta, jer ljeti, logično, manje ljudi ide u teretane, ispada da su rock-koncerti i teretane glavni problem domaće borbe s koronom i omiljena mjesta za iživljavanje epidemioloških snaga mira i reda.

Koliki su paradoksi prisutni u ovo vrijeme korone, svjedoči podatak da su se na nekim mjestima znale naguravati stotine ljudi, dok se na koncertima, jazz-festivalima ili pop rock-festivalima, poput onog u Martinskoj, zbog epidemioloških mjera okupljalo puno manje ljudi, najviše petsto, unatoč otvorenim i velikim prostorima.

Kako to konkretno izgleda u praksi, govore primjeri ljetnih koncerata Majki i Massima s manje od tisuću posjetitelja u velikim prostorima poput šibenske tvrđave (500 ljudi) ili opatijske Ljetne pozornice. Isto se nije primjenjivalo na drugi tip okupljanja i zabave, poput sporta, svadbi i noćnih barova s natrpanim šankovima. Na terasi Močvare puštalo se samo pedesetak ljudi, a za prostor dvorišta Jedinstva Močvara je potencijalnim iznajmljivačima za koncerte dopuštala ulazak maksimalno 250 ljudi. U postocima to je vrlo malo, pogotovo ako znamo da se tamo prije nekoliko godina znalo okupiti po 3000 ljudi na nastupima Skunk Anansie ili holywoodske zvijezde Jareda Letoa i njegova sastava 30 Seconds To Mars. Kako raditi programe u ovakvim uvjetima (ne)rada, doista je teško rješivo pitanje, pogotovo nakon friških i velikih koronakazni organizatorima.