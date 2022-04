Plesni partner Bojane Gregorić o tome kako mu je ples pomogao: Mami su rekli da ću biti osoba s invaliditetom

Plesnim vještinama i elegantnim pokretima glumica Bojana Gregorić Vejzović oduševila je žiri showa "Ples sa zvijezdama", a dobri rezultati na plesnom podiju plod su treninga s mentorom Gordanom Voglešom. On je publici poznat i iz prve sezone ovog showa Nove TV kada mu je plesna partnerica bila influencerica i blogerica Sonja Kovač. Gordanova priča o tome kako mu je ples pomogao nakon što su liječnici prognozirali kako će biti osoba s invaliditetom.

- Ples je, reći ću izvukao, cijeli taj nedostatak tjelesni, ja i dan danas osjetim jer malo sam prestar za neke operacije i slično, i ne želim se upuštat u to, ali funkcionalna ruka mi je, i s time sam najsretniji. Mojoj majci su liječnici rekli da ću biti osoba s invaliditetom cijeli život, no fizička aktivnost i ples su to promijenili. Ni u jednom trenutku nisam dozvolio samome sebi da odustanem jer sam se uvijek pribojavao činjenice da mi ruka uslijed neaktivnosti može izgubiti svoju funkcionalnost. U sportskom plesu i natjecanjima držanje je izrazito bitno, a moja lijeva ruka na koncu mi je pomogla da postanem bolji plesač. Svojim radom i trudom tjelesni nedostatak sam pretvorio u svoju prednost - ispričao je Gordan za Dnevnik.hr. Ovaj uspješni plesač imao je nezgodu i tijekom plesnih treninga s Bojanom kada ga je ona slučajno u plesnom zanosu udarila u nos i samo par dana uoči prve emisije mu je slomila i nos.

- I tak… zaključio sam da ipak želim ovo ostaviti i na insti kao podsjetnik još jedan da smo mi ljudi jači nego što mislimo. Da se razumijemo, boljelo je kao vrag i po, jer je pukla nosna kost i još se nos baš lijepo pomaknuo u stranu. I ne, nije zaje...cija u photoshopu sa opcijom curve nego je legit moj nos tako izgledao u prošli četvrtak 3 dana prije prvog livea. Hvala svima koji su slali poruke podrške i provjeravali kako sam. Ali prije svega jedno OGROMNO VELIKO HVALA @bojana.g.v na ljudskosti prije svega što si bila uz mene cijelo vrijeme, i na putu do kirurga lica, što si htjela voziti moj auto onako u stanju šoka a ja ti nisam dozvolio, što si mi držala ruku kad su mi naživo vraćali nos na mjesto na dva puta a najviše od svega ti hvala što smo se taj dan u kratkom periodu zbližili kroz zajedničke suze, smijeh i strah…. U mojima očima si ti moj heroj! - napisao je tada Gordan i podijelio nekoliko fotografija i video kako mu je izgledao nos tada.

