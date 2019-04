Pjevačica otkrila nezgodu koja joj se dogodila: 'Maki je htio slikati lokvicu'

‘Bitch’ faca je nešto što se gradi godinama i jednom kad ju usavršiš ona je čisti zen. Djelotvorna je kao zaštitni oklop od budala, savršeno je iskrena, filter je za ljude koji te zaista žele upoznati i one koji se samo žele fotkati s tobom i biti vidjeni kako se smijuljiš u njihovom društvu. Od mene i moje bitch face možete očekivati samo istinu - no fake smiles, no fake moods, no fake friendships, no fake stories... samo istina i iskrenost. Mnogi ljudi ne vole iskrenost nego vole da im se, da prostite, serucka u facu, da sudjelujete u svim njihovim zabludama, uvjerenjima, opredjeljenjima, da se konstantno potvrdno smijete na svaku glupost koju kažu... Sorry, nisam taj tip. Veselim se kad su moji ljudi zaista sretni, smijem se rado i od srca, moji pravi prijatelji su me vidjeli i kako plačem od smijeha. Maki je dva put doživio kako doslovno PIŠAM od smijeha... bila sam gola oba puta i popišala sam se po pločicama vlastitog stana. Sreća nisu mramorne. Zato sam se, medju ostalim stvarima, i udala za njega. Da nikome ne ispriča da sam se popišala od smijeha. Dva put. LOL. Naravno da se šalim. Udala sam se za njega upravo zato što sam s njim u stanju smijati se do suza i pišanja...i nakon samog pišanja i dalje se smijati. Sjećam se da je htio fotkati lokvicu. Toliko je bio oduševljen 🤷🏻‍♀️ Drugi put sam bila trudna i bili smo u panici da mi je pukao vodenjak. Iznazivala sam sve svoje ‘tekuće’ (🤭) doktore u 9 sati navečer i dijagnoza je bila ‘samo pišanje od smijeha’. Nije bio vodenjak 🙌🏼 Tak da svi vi koji mislite da sam ‘bitch’ samo zbog moje ‘bitch’ face, i da sam ‘hladna’ samo zato što se ne razbacujem okolo pusama, zagrljajima, vrištanjima i sranjima - samo naprijed! To mi jeste i cilj. Al’ nek prvi baci kamen onaj prema kome sam u životu zaista bila BITCH! Takvih nema. Jer sam jbno predobra prema ljudima. To me koštalo puno, ali mi je bilo i životna škola. _______________ #storyofmylife #bitchface #outfit #casual #ootd #fannypack #dwaynehasnothingonme @mylovelybag_official Photo by @joshuamacks

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on Apr 3, 2019 at 2:33am PDT