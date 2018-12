Uzrujana Žanamari: 'Zbog ovoga dobijem više poruka nego na slike u badiću!'

Pjevačica Žanamari Perčić odgovarala je na InstaStoryju na pitanja obožavatelja, no među mnogim pohvalama i komplimentima našao se i jedan zanimljiv zahtjev.

- Zašto nema niti jedna slika stopala za nas čudake? - pitao ju je fan, a Žanamari je vrlo brzo odgovorila: - Baš čudake! Znači doslovno režem stopala sa slika jer to nije normalno koliko su neki pojedinci nabrijani na to. Dobijem više poruka nego na slike u badiću! A to nije cilj ovog profila. Nego glazba, moda, fitness...

Foto: Instagram screenshot