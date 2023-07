Petar Grašo otkrio je kakav je Tonči Huljić kao punac: Ja sam njemu odličan

Petar Grašo i Tonči Huljić osim što su prijatelji i suradnici i obiteljski su povezani otkako su Petar i Hana Huljić u braku. Splitski glazbenik u razgovoru za IN Magazin otkrio je kakav je Tonči kao punac.

- Kakav je Tonči Huljić kao punac? Ja sam njemu odličan, a on je meni očajan - u šali je rekao Petar i dodao: - Dok kuham vrijeđa me da to sigurno neće biti dobro, onda kad ja to skuham sve pojede, sve popije, onda vi procijenite tko je kome tu dobar. Punac i zet se odlično slažu i dok će Petru ljeto biti ispunjeno nastupima, Tonči je nedavno otkrio kakve planove on ima za ovo ljeto.

- Planovi su mi da se zaista odmorim jer mi treba odmor. I volio bih biti s bebicom, ovo će biti prvo ljeto kada će hodati, biti aktivna i volim biti svaki trenutak tu. Sad se nećemo vidjeti deset dana pa ti to jednostavno fali jer ti uđe pod kožu, vrlo je neobična, haha! Nisu joj ni roditelji ni bake ni dide baš normalni ni obični, al ona je neobična - rekao je nedavno glazbenik u razgovoru za In magazin.

VEZANI ČLANCI

Petar je s Ninom Badrić na nedavnom održanim Melodijama Jadrana otpjevao pjesmu "Nemoj" koja je već danima na samom vrhu svih top lista.

- U svojoj karijeri rijetko posežem za duetima. U 27 godina karijere snimio sam ih svega nekoliko. Da bi se osjećao komforno u suradnjama mora se poklopiti sve - i trenutak i glazba i izvođač. Nina i ja već dugo vremena čekamo da se sve 3 stvari susretnu i dočekali smo je u pjesmi “Nemoj". Uživao sam u suradnji s Ninom, jako volim njenu sugestiju i izvedbu, siguran sam da će to publika osjetiti! - ispričao je Petar kada je pjesmu predstavljao publici. Priču o sjajnoj suradnji dvoje prijatelja ispričala je i Nina:

- Od prvog upoznavanja, Petar i ja smo se prepoznali kao glazbenici i ljudi i sve ove godine uz divna druženja koja nas vežu razgovaramo o našem duetu. Jako volim njegov senzibilitet i naprosto se razumijemo oduvijek. Dogodila se prava pjesma i trenutak za nas, a možda smo napokon pronašli vremena da sebi ispunimo davnu želju. Nadam se da će je publika zavoljeti kao što sam je i ja zavoljela na prvo slušanje.

VIDEO Joško Lokas saznao što umjetna inteligencija misli o njemu, pa ostao šokiran