Pet moćnih žena zajedno u novom projektu: 'Zbog ove smo se predstave istodobno plakale i smijale'

Nešto manje od dvije godine nakon što su publiku oduševile u hit-predstavi ‘Menopauza’ Karmela Vukov-Colić i Sanja Doležal vraćaju se na kazališne daske u novom projektu. Riječ je o predstavi ‘Ljubav, gubici i moda’ pod redateljskom palicom Nine Kleflin koja će pred zagrebačkom publikom biti premijerno izvedena u nedjelju 13. lipnja u kazalištu Vidra. Karmeli i Sanji na daskama koje život znače ovog puta pridružit će se i glazbena diva Zdenka Kovačiček te dvije iskusne glumice, Matija Prskalo i Mirna Medaković Stepinac.

Foto: Privatni album

Ženska priča

– Ovo je ženska priča koja je i nas same, dok smo je postavljale na scenu, znala nasmijati do suza, ali i silno ganuti i rastužiti. Vjerujem da će dobra ženska energija koja ovu predstavu nosi, a Nina, Zdenka, Sanja, Matija, Mirna i ja osjećamo je kao svoju, i vas dotaknuti i raznježiti – govori Karmela o kazališnom formatu koji se prvi put predstavlja u Hrvatskoj. Naime, cijela je predstava zamišljena u pripovjedačkoj formi.

– Riječ je o posebnom i nadasve zanimljivom kazališnom formatu. U njemu pet žena govori o odjevnim predmetima koji su obilježili njihove živote, a istodobno iznose intimnu ispovijest svojih života. Priče je napisala poznata književnica Nora Ephron, prava stručnjakinja za romantične komedije, ali i duboko osobne drame – napominje redateljica Nina Kleflin.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 16.04.2018., Zagreb - Kazalište Tresnja, redateljica Nina Kleflin. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL Duboke i osobne priče s kojima se mnogi mogu lako poistovjetiti gledateljima će prenijeti i Sanja Doležal. – S pričama Nore Ephron zaista se možemo poistovjetiti, jer govore o životu i svemu što on donosi, mnogim lijepim, ali i tužnim trenucima. Dok smo iznosile te priče na probama, bilo je puno smijeha, ali i suza. Svaka od nas prošla je mnogo toga u životu i mislim da nam to daje snagu da ispričamo te priče. Vjerujem da svatko od nas ima u ormaru haljinu, torbu, cipele ili košulju koja nas sjeća na neke posebne trenutke u životu – istaknula je Sanja dodajući da jedva čeka premijeru.

Uvjerene u uspjeh

Premijeri se neizmjerno veseli i Zdenka Kovačiček. – Sretna sam što s ovakvom ekipom radim zanimljivu predstavu novog formata, s mojom najdražom redateljicom Ninom Kleflin. S Ninom sam realizirala uspješan mjuzikl Ella i Marilyn za koji sam bila nominirana za nagradu hrvatskog glumišta. Bit će to naš novi hit, sigurna sam – kaže Zdenka. A kako će publika prihvatiti ovaj projekt zanima i Mirnu Medaković Stepinac. Iako su iza nje brojne uloge, priznaje da u ovakvom projektu još nije sudjelovala. – Neizmjerno me veseli rad na ovoj ženskoj predstavi koju čine autorica, redateljica i pet glumica. Nikada nisam radila ovakav tip predstave i zanima me reakcija publike. Tekst je fenomenalan, u njemu će se pronaći svaka žena i poneki muškarac – istaknula je Mirna.

S njom se slaže i Matija Prskalo te dodaje da predstava nikog neće ostaviti ravnodušnim. – Ispričat ćemo neke priče koje vas neće ostaviti nimalo ravnodušnima i u kojima se možda i sami prepoznajemo. Naizgled uobičajena događanja i jednostavne stvari zapravo nam obilježe život i utisnu se zauvijek u naše duše i sjećanja. Vođeni redateljskom rukom sjajne Nine Kleflin ne nedostaje nam hrabrosti i motivacije da se okušamo u ovoj izazovnoj kazališnoj formi tzv. pričanja priče u kojem je vrlo tanka granica između privatnog i profesionalnog nastupa – zaključuje Matija. Inače, predstava je napravljena u koprodukciji sa slovenskim Špas teatrom iz Ljubljane. •

Foto: Suzana Arslani

