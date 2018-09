Ozzy: 'Nisam se dobro proveo na zadnjoj turneji Black Sabbatha'

Ozzy Osbourne izjavio je kako se nije dobro proveo na zadnjoj turneji Black Sabbatha prošle godine. Heavy metal legende završile su s turnejom nakon čega su se (definitivno) raspali.

Osbourne koji je trenutno na solo turneji rekao je za Philadelphia Inquirer: "Nisam se baš dobro proveo na toj turneji. U Sabbathu sam bio 9 ili 10 godina, ali smo bili razdvojeni preko 30 godina.

"S njima sam samo pjevač. Kad sam sam - mogu raditi što hoću. Osjećao sam negativnu energiju od njih zato što sam Ozzy. Nemam pojma, tko bih trebao biti?"

Pojasnio je i da ne planira ići u mirovinu, bez obzira na ime trenutne turneje:

"Prestajem raditi ovo što sam radio do sada, putovati oko svijeta," rekao je i dodao: "Rado bih da ljudi razumiju da ne idem u mirovinu. Jeli to moj loš engleski naglasak?

Turneja se zove 'No more tours'(Nema više turneja). Ne zove se 'Nikad više neće biti turneja'." Osbournova trenutna turneja trajat će do 2020. godine. Na pitanje je li rock mrtav odgovorio je: "Ja sam još uvijek živ."