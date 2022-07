Ozlijeđeni Ante nakon Farme sudjelovao je i u još jednom showu, napustio ga je zbog tragične vijesti

Splićanin Ante Baždarić (25), kojeg publika pamti po sudjelovanju u reality showovima "Farma" i "Zadruga", prije nekoliko dana objavio je potresnu fotografiju iz bolnice. Na fotografiji Baždarić leži u bolničkom krevetu te ima zavoje, a tada s pratiteljima nije podijelio što mu se dogodio, nego je samo kratko poručio da će svima na poruke odgovoriti kada se oporavi.

Napad hladnim oružjem

No Baždarić je uzeo malo vremena i nama otkrio da se trenutačno nalazi na kućnoj njezi. Podijelio je s nama i što se točno dogodilo. – To je bilo u subotu u noćnim satima kada se igrao nekakav nogometni kup. Spustio sam se s ocem kako bismo popili nekoliko pića, upoznali smo neku ekipu. Nakon nekog vremena otac je odlučio otići kući, nagovarao je i mene da idem s njim, no rekao sam mu da neću ostati još dugo – rekao je Ante za Večernji list te dodao da se ne sjeća ničega od tog trenutka.

Foto: Instagram screenshot

– Ne znam kako je došlo do situacije da budem pretučen i uboden hladnim oružjem, ni tko je to učinio – ispričao nam je i dodao da mu treba neko vrijeme za oporavak, jer zadobio je potres mozga, hematome po glavi i tijelu, slomljeni nožni prst i ubodnu ranu te još neke ozljede. – Oporavljam se, a u tome mi pomažu tablete protiv bolova, bit će sve O.K. – kazao je Baždarić.

Inače, publika Splićanina prepoznaje još kada je 2017. godine sudjelovao u domaćem realityju "Farma". Ovaj mladić iz Splita u reality je ušao kao slobodan čovjek, a u vrijeme snimanja upustio se u ljubavni odnos sa Sarom iz Međimurja. Prije ulaska rekao je da ulazi zbog izazova i novog iskustva.

Show napustio zbog tragedije

Njegova farmerska pustolovina završila je tik prije finala, nakon punih 14 tjedana. – Pomiješani su mi osjećaji. Drago mi je što sam izašao, ali u drugu ruku i nije. Mogao sam izdržati do kraja, ali okolnosti su bile takve, pa sam ispao – kazao je Ante za Novu TV nakon ispadanja. Te je godine pobjedu i nagradu od pola milijuna kuna odnio Goran Kaleb, koji je velikodušno odlučio novac podijeliti na tri jednaka dijela, od kojih je jedan dao Baždariću, drugi Josipi Tomljanović, dok je treći zadržao za sebe.

Foto: Instagram screenshot Četiri godine nakon sudjelovanja na Farmi, odlučio se upustiti u još jedan reality, i to onaj srpski – Zadrugu. Nakon razgovora s produkcijom Pink televizije i dogovora oko honorara, ušao je na luksuzno imanje u srpskim Šimanovcima i tako postao jedan od pet Hrvata koji su sudjelovali u ovom realityju. Međutim, nakon tri mjeseca svojevoljno je napustio show zbog majke Vesne koja se borila s teškom bolesti. Antina prijateljica danima je nazivala produkciju, ali joj nisu odgovarali sve dok putem društvenih mreža nije kontaktirala voditeljicu Zadruge Dušicu Jakovljević, koja ih je odmah alarmirala. Nakon što je čuo u kakvom mu je stanju majka, čija je posljednja želja bila da prije smrti vidi sina, Baždarić je odmah krenuo prema Splitu, no na putu ga je dočekala tužna vijest da je ona preminula.