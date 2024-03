Oženio se 30 godina mlađom i šokirao sutkinju, a jedan poštar radio je samo za njega

Pjevač Vlado Kalember (70) ubrzo će proslaviti 71. rođendan. Jedan od najvećih zavodnika bivše države 1978. je osnovao vlastiti bend "Srebrna krila" koji je u to vrijeme predstavljao glazbenu i stilsku avangardu te izazvao veliki interes tadašnje publike kao prvi pravi domaći boy bend. Za Kalemberom kao alfom i omegom sastava uzdisale su žene diljem Europe. Odlikovao ga je upečatljiv vokal i atraktivan izgled, a glasio je za velikog zavodnika.

Iza sebe ima dugu i uspješnu karijeru, kako unutar grupe, tako i pojedinačnu. Njegovi hitovi slušaju se i danas, a u prilog mitskom statusu ide i podatak kako je imao vlastitog poštara zaduženog za slanje samo njegove pošte, dok je drugi raznosio ostalima.

Godinama je odolijevao svadbenim zvonima, sve dok 2006. njegovo srce nije osvojila 30 godina mlađa hrvatska violončelistica Ana Rucner (41). Iako su im mnogi zli jezici predviđali ekspresan kraj, par je pobijedio predrasude, godinama održavao zajedničke nastupe, njegovao ljubav iz koje je proizašao njihov sin Darian te se naposljetku sporazumno rastao nakon osam godina braka.

GALERIJA Robert i Anica Kovač

Rucner je u jednom intervjuu istaknula da je razlazu ipak kumovala razlika u godinama, koja je s vremenom postajala sve veći problem, uz to što je u brak ušla vrlo mlada, neiskusna i nezrela. Ipak, kritičarima odnosa nisu dozvolili završnu zadovoljštinu tako što su nakon razvoda ostali u dobrim odnosima. U tom duhu Vlado je prepričao jednu neuobičajenu situaciju iz sudnice: - Sjedili smo u sudnici, ali ne na suprotnim stranama, kao što je to praksa kod nas. Mi smo sjedili zajedno, a Ana me čak primila za ruku, na što nas je sutkinja upitala je li to neka showbiz fora. Odgovorio sam joj da nije - kako smo se dogovorili da ćemo se oženiti, tako smo se dogovorili i da ćemo se rastati - prisjetio se pjevač. Glavno pogonsko gorivo za takav stav je dobrobit njihovog sina.

VEZANI ČLANCI

Podsjetimo, Kalember se u nedavnom velikom razgovoru za Story otvorio o odnosu s bivšom suprugom: - Kada smo se upoznali, bila je mlada čelistica kojoj je trebao netko kao ja, da joj skrati put do nekih spoznaja. Danas joj više nitko ne treba, potpuno je formirana i izgrađena i jako dobro zna što radi. Imamo sina i svaki dan komuniciramo. Oboje smo normalni, razumni ljudi, nema razloga za drugačije odnose - bivši frontmen Srebrnih krila ima samo riječi hvale za majku njegovog djeteta.

Priznao je i da nakon razvoda živi sam i objasnio znači li to da ne daje priliku novoj ljubavi: - Kako ne? Kanim se ženiti još barem nekoliko puta. Imam samo 71 godinu - šaljivim tonom zaključuje Kalember.

VIDEO Dado Topić otvoreno o pjesmi Baby Lasagne: 'Totalni promašaj'