Ovo je pobjednik britanskog talent showa i rasplakao je sve redom

Colin Thackery (89) ide kući pjevajući! Pobjedio je u showu "Britain's Got Talent" i osvojio novčanu nagradu od dva milijuna kuna te će pjevati pred kraljicom na "Royal Variety Performance".

- Šokiran sam, to je nevjerojatno, ne znam što da kažem - rekao je umirovljenik nakon što je pobijedio u showu gdje je pjevao "We'll Meet Again", "Wind Beneath My Wings" i "Love Changes Everything".

Nakon pobjede umirovljenika, gledatelji nisu prestajali izražavati oduševljenje na društvenim mrežama, a on tvrdi da može umrijeti sretan.

- Mogu umrijeti sretan ako ću pjevati pred kraljicom - rekao je 89-godišnjak kojem su se na pozornici bili pridružili i kolege iz zbora "Royal Hospital Chelsea", a pjesmu je posvetio preminuloj supruzi.