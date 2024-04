Ovi izvođači su trenutačno najveća konkurencija Hrvatskoj na Euroviziji, a evo i što znamo o njima

Posljednjih nekoliko tjedana svi pričaju o situaciji na kladionicama za Euroviziju. Naime, naš predstavnik Baby Lasagna nekoliko je dana proveo na vrhu te su mu kladioničari davali najviše šanse za pobjedu. No prevrtljive su to individue sa skliskim prstićima pa kako je on s trona skinuo Ukrajinu, koja je već tri godine na početku cijele priče s Eurovizijom, dok još i nisu poznati natjecatelji na vrhu, tako je njega prestigla Švicarska i njihov predstavnik Nemo.

Težak put

Kako o Marku Purišiću, našem predstavniku koji djeluje pod umjetničkim imenom Baby Lasagna, već dosta znamo, vrijeme je da upoznamo njegove najveće konkurente i pokušamo shvatiti zašto mu baš oni pušu za vrat. Krenimo prvo od Švicarca koji je u vrijeme pisanja ovog teksta prvi na kladionicama i kojemu daju 20 posto šanse za pobjedu.

Nemo (24) iz malenog gradića Biela za sebe otvoreno kaže da je nebinarna osoba te, kada govori o sebi, koristi zamjenicu oni, što ćemo poštovati. Prošli su težak put do pobjede. Uz njih svoje pjesme za šansu za natjecanje u Švedskoj poslalo je čak 400 izvođača, a teška borba vodila se između njih pet. Karijeru su započeli kada su dobili šansu sudjelovati u mjuziklu "Ich War Noch Niemals In New York" kada su imali samo 13 godina. Nakon toga pojavili su se u "SRF Virus (#Cypher)", švicarskom hip-hop showu u kojem su se predstavili kao reper te su osjetili instant-slavu zbog viralnosti videa na društvenim mrežama. Odmah su izdali i prvi album koji je je brzo došao na švicarske top-liste. Ništa to ne čudi jer Nemo kaže da su počeli svirati violinu i bubnjeve još kao dijete te da su već sa sedam godina ispod žičare svirali violinu za dodatni džeparac. Velika promjena dogodila im se 2020. godine kada su počeli pisati i producirati glazbu za druge izvođače, ali i snimati glazbu na engleskom. U svojim pjesmama Nemo govori o rodnom identitetu, mentalnom zdravlju i potrazi za svojim mjestom na ovom svijetu. To se može čuti i u pjesmi "The Code" s kojom će pokušati doći do pobjede na Euroviziji. No nisu Nemo i Baby Lasagna jedini kojima kladioničari predviđaju pobjedu. Za vratom im puše talijanska predstavnica Angelina Mango. Angelina je pobijedila u žestokoj konkurenciji na Sanremu oduševivši sve svojom izvedbom pjesme "La Noia" (Dosada). Trenutačno je jedna od najomiljenijih zvijezda mlađe generacije u Italiji te na TikToku broji gotovo milijun pratitelja. Rođena je 2001. u Marateji, a dolazi iz glazbene obitelji. Pjevači su bili i njezina majka Laura Valente i otac Giuseppe, poznatiji samo kao Mango. Nakon smrti oca 2014. godine nakratko je prekinula školovanje, ali ga je nastavila kada se s obitelji preselila u Milano. Tada je osnovala i bend u kojem je bubnjar bio njezin brat. Prvi singl pod nazivom "Va tutto bene" izdala je 2020., a 2021. već je prvi put bila na pozornici Sanrema za mlade, Sanremo Giovani. nakon što je potpisala ugovor sa Sony Musicom nastupala je u nekoliko natjecanja, a izdala je i pjesme "Formica", te "Walkman" koju je producirao nekad i kod nas iznimno popularni Tiziano Ferro. Prošle godine u svibnju izdala je album 'Voglia di vivere' koji je prodala u čak 300.000 primjeraka te je postao triput platinasti. Nakon toga odlučila je opet stupiti na pozornicu Sanrema.

– Imam pjesmu u koju vjerujem, vjerujem u samu sebe, kao i u tim oko sebe. Nadam se da će i nastup biti dobar jer sva trema nestaje kada se popnem na pozornicu. Sanremo obožavam i pratim ga odmalena – rekla je prije nastupa, a potom i odnijela pobjedu na tom prestižnom natjecanju među golemom konkurencijom raspjevanih zvijezda.

Milijuni pregleda

Jedna od većih prednosti Angeline pred Švicarskom i Hrvatskom jest činjenica da pjeva na svom jeziku, što ne mora biti odlučujuće, no publika to izrazito cijeni, posebno ako je vjerovati komentarima na društvenim mrežama. Stanje se sada mijenja gotovo svakodnevno i nema sumnje da ćemo vidjeti još promjena na kladionicama, pogotovo kad se Eurovizije malo jače dohvati ekipa na TikToku. Naš Baby Lasagna i tamo kotira odlično te videi s njegovih nastupa imaju nekoliko stotina tisuća pregleda, dok samo jedan video s nastupa na Dori ima i više od milijun pregleda. Ništa nam ne preostaje nego budno pratiti i navijati za našeg predstavnika, a ako želite da Eurovizija dođe u Zagreb sljedeće godine, ne bi škodilo ni da lajkate koji video kako bi nam šanse još porasle. Još ništa nije gotovo i poredak na kladionicama ne bi nas trebao previše uzbuđivati, najvažnije je vjerovati u našeg predstavnika i pjesmu "Rim Tim Tagi Dim" koja je stvarno spektakularna.

