Ove poznate osobe vjeruju u teorije zavjere: Za njih je Zemlja ravna ploča i ljudi nisu kročili na Mjesec

Danas je u svijetu sve više teoretičara zavjere koji šire sulude ideje poput onih da je zemlja ravna ploča, ili da virusi ne postoje. Među njima ima i dosta slavnih osoba, a mi smo izdvojili neke od njih.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL US singer B.o.B. (Bobby Ray Simmons Jr.) arrives at the 2010 MTV Europe Music Awards (EMA) held at the Caja Magica in Madrid, Spain, 07 November 2010. Photo: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Bobby Ray Simmons, većini nas poznat kao reper BoB, ima iskrenu i nepokolebljivu vjeru u ideju da je Zemlja potpuno ravna. BoB je 2016. počeo objavljivati ​​mnoštvo tweetova u kojima je rekao svojim pratiteljima kako, iako nije htio vjerovati, Zemlja je zapravo ravna. Citirajući navodnu činjenicu da "Bez obzira na to koliko ste visoko u visini ... horizont je uvijek u razini očiju", ispričao se svojim obožavateljima, tvrdeći da ni on nije želio vjerovati. Još jedna stvar koju je smatrao dokazom bila je činjenica da u daljini možete vidjeti gradove, što on tvrdi da ne bi trebalo biti moguće s obzirom na zakrivljenost Zemlje (što očito znači da, dakle, uopće nema zakrivljenosti), i ušao toliko duboko u diskurs oko toga da je na kraju vodio rap bitku s Niel DeGrasseom Tysonom, poznatim astrofizičarom.

Foto: SBM/PictureLux/PIXSELL/PictureLux/PIXSELL Mark Ruffalo at the 2006 HFPA Annual Installation Luncheon held at the Beverly Hills Hotel in Beverly Hills, CA. The event took place on Thursday, August 17, 2006. Photo by: SBM / PictureLux- File Reference # 33984-6179THA SBM / PictureLux Photo: PictureLux/PIXSELLPhoto: PictureLux/PIXSELL Mark Ruffalo najpoznatiji je po tome što je glumio Hulka u uspješnoj Marvelovoj ‘Avengers’ franšizi. Manje je poznat po tome što je svjedočio na kongresu o medicinskoj znanosti za koju nema stručnosti, a malo dalje od toga i zato što je teoretičar zavjere. Prema Marku, nakon što je vidio snimke urušavanja Twin Towersa, njegova prva misao bila je „Zgrade tako ne padaju”, unatoč tome što nas nekoliko tisuća inženjera i znanstvenika uvjerava da padaju. Tvrdeći da je proveo vlastito istraživanjekoje se sastoji od tisuća sati gledanja youtube videozapisa, Mark Ruffalo uvjeren je da avioni nikako nisu mogli srušiti tornjeve. Glumac je na Twitteru izjavio i kako vjeruje da virus Zika podvala i da je stvarni uzrok pesticid koji proizvodi tvrtka Sumitomo.

Foto: Photo By John Barrett/Newscom/PIXSELL Kylie Jenner 2013, Photo By John Barrett/PHOTOlink Photo via Newscom Newscom/PIXSELL Kylie Jenner, jedna je od onih koji vjeruju u chemtrailse. Kylie je 2015. objavila više tweetova i postova na instagramu o chemtrailsima i ideji da avioni koji lete iznad njezine kuće pokušavaju nešto istrijebiti, možda i nju. Tražila je odgovore na pitanja poput "Tko je smatrao da je ovo dobra ideja?" i „Kakav će utjecaj ovo imati na našu djecu?“, a odgovori su "nitko“, odnosno "nikakav".

Foto: Piovanotto Marco/ABACA/PIXSELL Pirelli 2020 Calendar Looking For Juliet - Verona Whoopi Goldberg attends the presentation of the Pirelli 2020 Calendar Looking For Juliet at Teatro Filarmonico on December 3, 2019 in Verona, Italy. Photo by Marco Piovanotto/ABACAPRESS.COM Piovanotto Marco/ABACA /PIXSELL Whoopi Goldberg jedna je od posljednjih osoba za koju biste očekivali da će sudjelovati u teorijama zavjere, no unatoč tome, 2009. godine u popularnom dnevnom talk showu The View izjavila je da je skeptična prema slijetanju na Mjesec. Whoopi pita zašto na površinu Mjeseca gdje nema vjetra, čini se da se vijori zastava. Prema ljudima koji su radili na projektu, odgovor je jednostavan: ne vijori se, samo se zgužvala. Zastava je imala metalnu šipku umetnutu na vrh kako bi se osiguralo da pravilno visi. Može se vidjeti na video snimkama da je apsolutno mirna, a zapravo je samo zgužvana jer se produžujući štap zaglavio, ostavljajući je malo preklopljenu na sebi. Whoopi također postavlja pitanje tko je snimio fotografije i videozapise na Mjesecu, a odgovor na to je još jednostavniji: sami astronauti. Slijetanje na Mjesec posao je bio za dvije osobe, a Neil Armstrong i Buzz Aldrin bili su opremljeni kamerama montiranim na odijela koja su im omogućavala da se fotografiraju.

Foto: PIXSELL

Jim Carrey nije iznenađenje na ovom popisu. Njegova je urota odabir ideja da cjepiva uzrokuju "neurotoksičnost". Teorija navodi da živa i timerosal u cjepivima uzrokuje svojevrsno trovanje koje objašnjava klasične simptome autizma. Problem ove teorije je u tome što cjepiva već 20 godina ne sadrže antimikrobni i protugljivični konzervans timerosal. Jedina vrsta žive u cjepivima bila je etil živa, prirodni spoj koji se u tijelu može sigurno metabolizirati i služi kao aktivni dio timerosala. Vrsta žive koja može uzrokovati oštećenje mozga u velikim količinama je metil živa, a redovito se nalazi u konzerviranoj tuni.

Foto: PS3/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL. Ted Nugent performs at the Paramount Theater Ted Nugent Performs at the Paramount Theater NY Featuring: Ted Nugent Where: NYC, New York, United States When: 17 Aug 2017 Credit: Patricia Schlein/WENN.com PS3 /WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL

Ted Nugent poznati je gitarist, politički aktivist i samozvani luđak. Upravo je on onaj za koga biste očekivali da bude uhvaćen u teorijama zavjere, bilo iz zabave ili zbog ozbiljnog vjerovanja. I uhvaćen je, budući da vodi nekoliko web stranica, uključujući i svoju, posvećenu raznim stvarima za koje vjeruje da su prevare , podvale, zavjere i spletke. Među njima je i stranica o globalnom zatopljenju i oštroj dijatribi protiv bivšeg potpredsjednika Al Gorea. U članku Ted naziva Ala "gospodarom muljaže", žaleći se da se Velika jezera smrzavaju umjesto da kipe i New York City još nije pod vodom, stoga je globalno zagrijavanje podvala koju je stvorio i počinio Al Gore. Također kaže da stvarna prijetnja mladima nisu klimatske katastrofe, već studentski zajmovi i nemogućnost pronalaska posla.

Foto: Hahn Lionel/ABACA/PIXSELL Terrence Howard Honored With A Star On The Hollywood Walk Of Fame Terrence Howard honored with a star on the Hollywood Walk Of Fame on September 24, 2019 in Los Angeles, CA, USA. Photo by Lionel Hahn/ABACAPRESS.COM Hahn Lionel/ABACA /PIXSELL

Terrence Howard američki je glumac, zvijezda hit showa Empire i očito ambiciozni matematičar koji želi revolucionirati način na koji razumijemo matematiku. Njegova teorija zavjere? 1 x 1 = 2. Prema Terrenceu, dugo prihvaćeno razumijevanje množenja po skupinama (na primjer, 3 x 3 = 9 jer imate 3 skupine s 3 objekta) je pogrešno i prava je istina svemira je da je množenje poput zbrajanja, gdje je sve što je samo puta sada udvostručeno. Ili barem, čini se da je to ono što on pokušava prenijeti, ali s obzirom na to da se njegova metoda (koja se naziva Teriologija) objašnjava pomoću male plastike prekrivene kristalima i zavarene koji navodno "istinu pokazuju iznutra", nitko zapravo nije siguran sposoban shvatiti kako funkcionira njegova "univerzalna teorija matematike". Također, tvrdi da mu Robert Downey mlađi duguje 100 milijuna dolara, ali nije jasno je li ta brojka iz normalne matematike ili teriološke matematike.

Foto: Photo By John Barrett/Newscom/PIXSELL Jaden Smith 2016, Photo By John Barrett/PHOTOlink Photo via Newscom Newscom/PIXSELL Jaden Smith, sin Willa Smitha, nije sramežljiv u pogledu svojih neortodoksnih uvjerenja. Dijeleći objave na svom instagramu svakodnevno o vjerovanju u sve, od ljekovitih kristala do zavjera piramida (oko kojih je nekoć stvarao kult), do ideje da zrcala i oči nisu stvarne, Jaden Smith pravo je čudo apsolutno suludih teorija. Među njima je uvjerenje da, skriveni negdje na Zemlji, postoje civilizacijski džepovi koji, poput mitske Marvelove tvorevine Wakande, imaju hipernaprednu tehnologiju koju jednostavno ne dijele sa ostatkom svijeta. Iako neće reći gdje, rekao je da misli kako ih trebamo istražiti i pronaći, kako bismo mogli sudjelovati u njihovim očito slavnom tehnološkim revolucijama, za dobro čovječanstva.

Foto: JM11/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL. Freestyle Love Supreme Opening - Arrivals. Opening night for Freestyle Love Supreme at the Booth Theatre. Featuring: Mos Def Where: New York, New York, United States When: 03 Oct 2019 Credit: Joseph Marzullo/WENN.com JM11 /WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL

Reper, pjevač, glumac i aktivist Yasiin Bey, najpoznatiji pod umjetničkim imenom Mos Def, izjavio je i čak napisao pjesmu 2005. koja je podržavala ne samo uvjerenje da je 11. rujna posao iznutra, već da Osama Bin Laden nije ' čak i zapravo postojao'. Mos Def izjavio je tijekom epizode filma "Real Time With Bill Maher" 2009. godine da su mainstream mediji raznijeli ideju Bin Ladena nesrazmjerno, do te mjere da su napravili izviđača i lažnu osobu da usredotoče gnjev javnosti. U pjesmi "Bin Laden" Mos Def s nekoliko drugih poznatih glazbenika (uključujući Eminema i Jadakissa) replicira o napadima 11. rujna, redovima poput "Bush srušio kule" i "Bin Laden je bio CIA-in taktičar ”.