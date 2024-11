Ovako izgleda supruga Halida Bešlića koja se rijetko pojavljuje u javnosti: Bila je ljubomorna jer nastupam u kavanama

Jedan od omiljenih pjevača u regiji Halid Bešlić više od četiri desetljeća u braku je sa svojom suprugom Sejdom i da imaju sina. Njegova supruga ne voli se pojavljivati u javnosti i rijetko daje izjave za medije, ali u jednom intervju prije nekoliko godina pričala je kako je upoznala svog supruga i kako ju je zaprosio.

- Moja sestra se godinama znala s Halidom, ja nisam toliko voljela kavane u kojima je on pjevao. Nismo se dugo poznavali kada smo slavili rođendan moje sestre. Bila sam fina, oni su kao nešto cugali, a ja samo sok. U taj tren, njegovo društvo kaže: Nekog ćemo večeras oženiti. A Halid će meni: Hoćeš li se ti udati? Ja ne reagiram. Opet me pita: Hoćeš li se udati za mene? Sestra me pod stolom lupa nogom. A ja, onako, da ga skinem s dnevnog reda, kažem da hoću. I već njegovi prijatelji jure k mojim roditeljima javiti da sam se ja udala! Kad sam došla kući i vidjela izraz na licu svoga brata, sve mi je bilo jasno - prisjetila se Sejda. Halid često ističe kako je supruga uz njega od početka njegove karijera i velika mu je podrška, ali priznao je kako je na početku često znala biti ljubomorna jer se kasno vraćao kući s gaža koje su uglavnom bile u kavanama.

- Njoj je smetalo što ja radim po kavanama. Ja dolazim kući, ona ide na posao, i tako je bilo prvih mjeseci. Jedno jutro me je dočekala i pitala gdje sam do pet sati, zora je! Ja kažem da zna koliko radim, jer karijera se mora početi iz kavane. Ona mi je počela držati lekcije kako ne može tako, kako nije red da se tako ponašam, da joj je svega preko glave. A onda je to čula punica i ustala. Rekla joj je: 'Znala si da si se udaješ za pjevača!' Sejda je shvatila pa je tako i prestala rasprava. Da punica nije bila na mojoj strani, tko zna kako bi naš brak završio - prisjetio se u jednom razgovoru Halid.

Rekao je kako su on i Sejda htjeli imati još djece, ali to nije bilo moguće jer je njegova supruga imala zdravstvenih problema. - Moja žena imala je problema s jajnicima i zbog toga nismo mogli imati još djece. Imala je tumor na jajniku, to smo riješili operacijom i to je bila posljedica. Njima nikad ništa nije nedostajalo... Stalno sam putovao, radio... ne možete se baviti glazbom, a da budete stalno u kući, zato kažem da nisam osjetio te trenutke na pravi način - ispričao je u jednom intervju.