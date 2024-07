Ova mlada dama u samo tri sekunde postala je najpoznatija žena na svijetu. Tko je Hawk Tuah djevojka?

Hailey Welch do jučer je bila anonimna djevojka iz Nashvillea, a te je večeri odjenula malu crnu haljinu i s prijateljicama se uputila u još jedan noćni izlazak... Sve se odvilo u tri sekunde, a influenceri s "Tim and Dee TV-a" poznati su po svojim viralnim videima u kojima prolaznicima postavljaju neka kontroverzna pitanja... Taj su put zaustavili dvije djevojke i postavili im pitanje: "Što u krevetu svaki put izludi muškarca?"

Video je postao viralan, a i velikom se brzinom proširio društvenim mrežama. Haileyin odgovor na pitanje promijenio joj je život te je postala senzacija. "Moraš im dati taj hawk tuah i pljunuti na tu stvar!", brzo je odgovorila i pozdravila svog dečka, ništa ne sluteći.

"Hawk tuah", kolokvijalni je izraz koji opisuje zvuk pljuvanja, a ona je zapravo na duhoviti način opisivala čin oralnog seksa. Nakon što je video objavljen 11. lipnja, mnogi se poznati, kao i slavne kompanije te korporacije, snimaju uz njezin odgovor koji je pretvoren u TikTok zvuk, a dobila je i vlastiti hashtag #hawktuah, pod kojim je objavljeno nešto više od 14 milijuna videozapisa na toj društvenoj mreži.

Iako je preko noći postala jako popularna, u početku nitko nije znao tko je i kako zapravo doći do nje. Hailey je nakon nenadane slave ugasila sve društvene mreže. No to je samo dodatno zapalilo internet i počele su kolati različite glasine i tračevi o njoj. Hailey kao da je bila nestala s lica zemlje, a brojni korisnici okrenuli su se Redditu ili drugim internetskim platformama kako bi saznali nešto više o ovoj Hawk Tuah djevojci. Neki su tvrdili da radi kao učiteljica nižih razreda u osnovnoj školi te kako je zbog videa bila otpuštena, no na kraju se cijela priča ispostavila kao laž.

Neki su, pak, smatrali da će misteriozna i karizmatična djevojka potpisati ugovor s United Talent Agency (UTA), jednom od najvećih agencija za talente na svijetu, koja radi s velikim imenima kao što su Timohee Chalamet i Bad Bunny. I ta je glasina ostala upravo to, samo glasina, no internet je poludio, a fotografije i memovi inspirirani njezinim odgovorom masovno se šire društvenim mrežama.

Osim toga, Hailey je odlučila stati na kraj svakakvim glasinama te se pojavila u podcastu "Plan Bri Uncut" koji vodi Brianna Lapaglia. Kako priznaje, ima 21 godinu, a iz javnosti se povukla na selo kako bi ju njezina obitelj i prijatelji zaštitili od pretjeranog publiciteta i slave stečene preko noći, piše Times Now. Nadodaje kako je društvene mreže prestala koristiti prije šest mjeseci, a ne sada. Na lažne profile s njezinim slikama gleda kao na jezive i nepotrebne.

"Radim u tvornici opruga, nisam nikakva učiteljica, a moj tata daleko je od propovjednika, odnosno svećenika, ovo sve je ludo", rekla je. U podcastu je podijelila i neke upitne ponude koje je dobila od neznanaca na internetu. "Gospodin s kojim surađujem nedavno je dobio ponudu koja je uključivala da je pljunem u staklenku, za što bi on dobio 600 dolara. Nije li to zaista odvratno?", rekla je.

Uz te nemoralne ponude, nenadana slava otvorila joj je i neka prava vrata u poduzetničke vode, pa je tako Hailey potpisala ugovor s lokalnim proizvođačem šešira Fathead Threads. Oni će izraditi šešire s natpisom savjeta koji je dala Hailey.

Kako kaže vlasnik tvrtke Jason Poteete, za početak će napraviti dvije tisuće šešira, a narudžbe za njih već pristižu iz cijelog svijeta. Procjenjuje kako bi na izrađenim šeširima trebali zaraditi oko 65 tisuća američkih dolara. S obzirom na to da se djevojka povukla od javnosti te šešire, navodno, ne želi doći ni potpisati u tvornicu, oni joj se nose na tajnu lokaciju.

