Ova 12-godišnjakinja iz Pule osvojila je Sanremo Junior. Ponosna mama: 'Prva je od preko 1000'

Zoe Šestan, 12-godišnja pjevačica iz Pule osvojila je Sanremo Junior 2024. Zoe je svojim pjevačkim talentom i vokalnim sposobnostima s nogu oborila i žiri jednog važnog svjetskog natjecanja za mlade pjevače. Šestan je izvela pjesmu britanske glumice i pjevačice Cynthije Erivo 'Stand Up', a tom izvedbom bila je najbolja u velikoj konkurenciji djece od 6. do 15. godine. Natjecanje se održalo u Ariston Theatre of Sanremo 17. travnja, a ponosna Zoeina mama Rosana Nenadić na Facebooku je otkrila da je njena djevojčica osvojila glavnu nagradu.

- Nismo se nadali ničemu....ali ničemu. Mislila sam da se netko zabunio. Ali NE!!! Postoje nacionalni konkursi u više zemalja. Prva je od preko 1000!!! - napisala je Rosana.

Foto: Facebook

Ranije smo sa Šestan razgovarali o njenoj odluci da se natječe i kako je sve teklo.

- S obzirom na to da smo mama i ja znale da se radi o vrlo skupom natjecanju, vagale smo do zadnjeg trena oko prijave. Iako se pjevači spremaju uz stručnu poduku i po nekoliko mjeseci, mi ne jer u Puli nitko ni ne podučava individualno suvremeno vokalno izvođenje. Odlučile smo u zadnji čas igrati na sve ili ništa, u jedan dan smo odabrale pjesmu. Iz prve nisam ništa mogla izvesti tehnički, ali mi je mama objasnila da pjesmi treba prići na skroz drugi način i pronaći njenu emocionalnu veličinu. Probala sam šest puta i jednu od tih snimki smo poslali. Nakon nekog vremena javili su mi da sam prošla.

Zoe je rekla da je odlična učenica.

- Odlična sam učenica šestog razreda OŠ Šijana u Puli. Sviram klavir i gitaru te stalno pjevam za sebe. Veći problem je kad se vratim s natjecanja jer imam za naučiti paralelna gradiva, nešto što su moji iz razreda pisali u testu dok sam bila na putu, a koje sam dijelom slušala, ali i ono još novije gradivo koje će tek biti u testu i njima, a koje su oni učili dok mene nije bilo i uopće ga nisam slušala. Iako je teško, uspijevam u tome.

San joj je ići na dječju Euroviziju, gdje su se prvi put predstavili i danas poznati Dino Jelusić i Nika Turković.

- To mi je najveći cilj što se tiče pjevačkih festivala. Koliko znam, HRT je članica EBU-a koja organizira natjecanje, ali mi ne sudjelujemo odavno u tome i to mi je užas. Zadnjih godina sam pratila natjecanja u Armeniji i Francuskoj te mislim da je to vrhunsko događanje u kojemu bi mogla sudjelovati i Hrvatska. Osim toga, Zoe razmišlja o uvođenju Dore Junior. - Kad bi se Hrvatska vratila na ESC Junior, onda bi Dora Junior bila dobra stvar da se odluči tko će predstavljati zemlju i mislim da je to jako dobra ideja.

