Otkrivamo imena izvođača koje ćemo slušati na Dori 2025., evo koje su 24 pjesme u utrci za pobjedu

U petak 15. studenoga u ponoć zatvoren je natječaj za Doru 2025. I ove godine bio je iznimno veliki interes što se vidi po broju prijavljenih pjesama. Otkad je Dora ponovno pokrenuta 2019. godine ovo je dosad natječaj na koji je došlo najviše prijava - 221. To pokazuje da je među izvođačima i autorima zanimanje za Doru svake godine sve veće, a HRT je danas otkrio i odabrane izvođače koji će se 2025. godine natjecati za titulu hrvatskog predstavnika na Euroviziji. U nastavku donosimo popis izvođača i pjesama koje ćemo slušati na Dori 2025.



Ananda s pjesmom Lies Lay Cold, EoT i pjesma Bye, Bye, Bye, Filomena nastupa s pjesmom Strong, Irma predstavlja Enigmu, IVXN i pjesma Monopol, Jelena Radan pjevat će SALUT!, Lara feat. LSQ predstavljaju pjesmu MAMA, laurakojapjeva s pjesmom NPC, LELEK i pjesma The Soul of my Soul, Luka Nižetić će pjevati Južina, Magazin dolazi s pjesmom AaAaA, Marin Jurić Čivro s pjesmom Gorjelo je, Marko Bošnjak predstavlja Poison Cake, Marko Škugor pjeva Šta da Boga molim ja, Marko Tolja će pjevati Through the dark, Martha May pjeva Running to the Light, Matt Shaft predstavlja Welcome to the circus, Natalie Balmix i pjesma ŽIVOT IDE DALJE, Natally pjeva Dom si srcu mom, NIPPLEPEOPLE nastupa s pjesmo ZNAK, Ogenj s pjesmom Daj, daj, Petar Brkljačić pjevat će KRAJ, Supersonic Trio nastupa s Animal i Teenah s pjesmom Aurora.

U slučaju da netko od gore navedenih izvođača odustane od nastupa na Dori ovo su rezervne pjesme i izvođači koji ih tada mogu zamijeniti:

1. SWINGERS i pjesma FUL KUL (Full cool)

2. Fenksta i pjesma Ekstra

3. Patricia Gasparini i pjesma KARMA

4. Illyricum i pjesma TANANAI (MOTHER)

Žiri koji je odabrao izvođače i pjesme za Doru 2025. su : Željen Klašterka, Tihomir Preradović, Ivan Pešut Jelena Balent, Monika Lelas, Davor Medaković i Luka Grgić.