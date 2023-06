Otac s nacističkom prošlošću ga je često tukao, ali Schwarzenegger je disciplinom uspio ostvariti američki san

Tijekom života svi smo barem jednom maštali o tome kako bismo željeli ostvariti svoje snove, postati slavni, omiljeni, bogati. No za mnoge od nas to je samo maštarija koju ćemo teško ostvariti. Arnold Schwarzenegger pravi je primjer osobe koja je ostvarila sve svoje snove, i više od toga. Termin "američki san" kao da je skovan za njega jer čovjek je u svojih 75 godina proživio tri života. Upravo o tome govori i dokumentarna serija "Arnold", koju od prošlog tjedna možemo gledati na Netflixu. Lesley Chilcott naveden je kao redatelj ove serije, no jasno je da je sve konce u realizaciji vukao upravo Arnie koji dominira ekranom zahvaljujući svojoj neupitnoj karizmi.

Arnold se nije mogao roditi u gore vrijeme, samo dvije godine nakon Drugog svjetskog rata u kojem je njegov otac Gustav bio na strani poražene vojske. Schwarzenegger je mudro prešutio kako je tata, koji je kasnije bio policijski načelnik u njegovu rodnom mjestu Thalu, bio dobrovoljac SS-a. Samo je kazao kako je tata bio potišten nakon gubitka rata pa je zbog toga brata i njega odgajao željeznom disciplinom. Otac je tjerao Arnolda da se za sve natječe sa svojim starijim bratom Meinhardom, često je tukao svoju djecu, što je Arnold pripisivao poslijeratnom PTSP-u, i govorio svojim sinovima: "Što god radite, budite korisni." Kad je ušao u tinejdžerske godine, Arnold je učio o svijetu izvan Austrije i osjećao da pripada negdje drugdje, na kraju je shvatio da su to Sjedinjene Države. Nakon što je vidio Rega Parka u filmu o Herculesu i na naslovnici bodybuilding časopisa, Arnold je otkrio da bi mu bodybuilding bila karta za Ameriku. Godine 1967. dobiva telegram od bodybuilding legende Joea Weidera koji ga poziva da trenira s njim u njegovoj teretani u Miamiju. Arnold se nije ni vratio u Austriju, preselio se u Miami i više se nije osvrtao, sudjelovao je u natjecanjima Mr. Universe u SAD-u i na kraju u novom natjecanju koje je stvorio Weider, Mr. Olympia. Arnie je počeo osvajati titule jednu za drugom i kada je osvojio sve što je mogao u bodybuildingu, okrenuo se filmu. Filmski prvijenac ostvario je 1969. godine u niskobudžetnom filmu "Herkul u New Yorku". Potpisan je kao Arnold Strong jer je njegovo prezime bilo teško izgovorljivo.

Godine 1976. ostvario je ulogu u filmu "Stay Hungry" uz Jeffa Bridgesa i za tu je ulogu dobio Zlatni globus za najboljeg debitanta. O njegovim sportskim uspjesima snimljen je 1977. godine dokumentarac "Pumping Iron", koji mu je osigurao još veću prepoznatljivost i otvorio nove prilike. Kadrovi iz tog filma prikazani su i u ovom dokumentarcu. Poslije još nekoliko manjih uloga, veliku priliku dobio je 1982. godine odigravši glavnu ulogu u pustolovno-fantastičnom filmu "Conan barbarin" redatelja Johna Miliusa. Dvije godine kasnije snimio je i nastavak pod nazivom "Conan razarač". Svoju najpoznatiju ulogu ostvario je znanstveno-fantastičnim filmom Jamesa Camerona "Terminator" 1984. godine. Zanimljivo je da je Arnie prvo trebao igrati ulogu heroja Kylea Reesa, a Terminator je trebao biti O.J. Simpson. Od Simpsona se odustalo jer ga navodno "ljudi ne bi mogli prihvatiti kao ubojicu" pa je ulogu ipak dobio Schwarzenegger. Cameron je u filmu otkrio da jednu od najpoznatijih filmskih rečenica "I'll Be back" Arnie prvo nije htio izgovoriti.

– Negdje usred snimanja pojavila se rečenica: "I'll be back." To zapravo nije trebala biti neka važna rečenica i nisam ni sanjao da će biti problema. Iz nekog razloga Arnold je rekao "I'll come back" – ispričao je Cameron. Redatelj je tada prekinuo snimanje i upozorio glavnog glumca da ne komplicira, nego da jednostavno kaže: "I'll be back." Ali Schwarzenegger je tada predložio da kaže "I will be back". Cameron je inzistirao na svojoj zamisli i dobro da jest jer danas Arnieja svi znaju upravo po toj rečenici. U 80-ima je počelo i njegovo filmsko natjecanje sa Sylvesterom Stalloneom koje je postalo toliko toksično da nisu mogli zajedno biti u istoj prostoriji. Njih dvojica odavno su popravila svoj odnos, a Stallone sada s nježnošću govori o Schwarzeneggeru pa kaže: "Mi smo posljednji dinosauri."

Schwarzenegger priznaje da mu je neugodno razgovarati o svojim "neuspjesima", kako on kaže, među kojima je i činjenica da je dobio dijete s kućnom pomoćnicom tijekom braka s Marijom Shriver. Tu su i emocije koje okružuju njegova brata Meinharda, koji je poginuo u prometnoj nesreći 1971., a Schwarzenegger se nije vratio kući na njegov sprovod, kao ni na sprovod svog oca.

U trećoj epizodi vidjeli smo njegov uspon u političkom svijetu, u kojem je u dva mandata bio guverner Kalifornije. I tu je došao do vrha jer se, budući da nije rođeni Amerikanac, nije mogao kandidirati za predsjednika. Iskoristio svoj showbiz potencijal pa je kandidaturu najavio u showu Jaya Lenoa, a tijekom kampanje se na pitanja na koja nije imao odgovor često izvlačio humorom. Schwarzenegger je, baš kao i Trump, imao sposobnost prebroditi skandal i okriviti medije za izvještavanje o tome, no postao je drugačija vrsta republikanca u Kaliforniji, zagovarajući djelovanje protiv klimatskih promjena i, nakon teškog početka, pronalaženje zajedničkih točaka s demokratima.

"Moraš sve prodati", kaže u jednom trenutku. "Bez obzira na to što radiš u životu, moraš to prodati." I to je ono po čemu će pamtiti Arnolda Schwarzeneggera. On nije glumčina poput Nicholsona, Pacina ili De Nira, ali ima karizmu kojom nas osvaja na prvu. I bez obzira na sve greške koje je radio u životu, jedno je sigurno: ostvario je američki san i proživio tri života u svojih 75 godina.

