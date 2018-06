Oskarovka uhićena nakon prosvjeda protiv Trumpa

Oskarovka Susan Sarandon uhićena je jučer zajedno s još 575 žena koji su mirno prsvjefovale protiv Trumpove anti-imigracijske politike tako da su sjele u zgradi Senata.

Glumica je cijelo vrijeme prosvjeda na Twitteru objavljivala statuse o situaciji na prosvjedu. Prosvjednice su tražile ukidanje imigracijskih kampova, i cijelo vrijeme su vikale "Nama je stalo", referirajući se tako na kontroverznu jaknu Melanie Trump, koju je nosila prošlog tjedna u prihvatnom centru.

Powerful, beautiful action with hundreds of women saying we demand the reunification of families separated by immoral ICE policy. This is what Democracy looks like. #WomenDisobey https://t.co/NDHDISPTPD pic.twitter.com/szBOJ43D6y