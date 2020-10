Oskarovac Jeff Bridges obolio od zloćudne bolesti, odmah se javio fanovima

Kao da ova 2020. godina nije bila dovoljna zbog pandemije i kaosa kojeg je donijela, a sada za glumca Jeffa Bridgesa stižu loše vijesti. Naime, 71-godišnji glumac otkrio je putem Twittera kako mu je dijagnosticiran limfom. Legendarni "Lebowski" obratio se fanovima u ponedjeljak navečer poručivši da su mu liječnici rekli da su "prognoze dobre".

Foto: Dennis Van Tine/DPA/PIXSELL Actor Jeff Bridges and wife Susan Geston attend 'The Giver' premiere at Ziegfeld Theater on August 11, 2014 in New York City | usage worldwide /DPA/PIXSELL

Aludirajući na svoju čuvenu ulogu besposličara u filmu 'Veliki Lebovski', kultnoj komediji braće Coen, u tvitu je napisao da počinje terapiju protiv "ozbiljne bolesti".

"I kako bi rekao Dude, novo sr... izašlo je na vidjelo… Sretan sam jer sam okružen timom izvrsnih liječnika i prognoze su dobre. Odmah počinjem s liječenjem i izvještavat ću vas o svojem oporavku", tvitao je Bridges.

Nije precizirao o kojoj vrsti limfoma je riječ, Hodgkinovoj bolesti ili nekom drugom obliku bolesti krvnog sustava, no prognoze za izlječenje su u ranom stadiju otkrivanja dobre.

U drugom je tvitu napisao: "Iznimno sam zahvalan na ljubavi i potpori obitelji i prijatelja. Hvala i svima vama na molitvama i dobrim željama. I dok još imam vašu pozornost, molim vas otiđite glasati, jer svi smo u ovome zajedno".

Bridges je 2009. osvojio je Oscara za najboljeg glumca za ulogu ostarjelog pjevača countryja u filmu 'Ludo srce'.