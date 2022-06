One su prve hrvatske mame koje su odlučile progovoriti o tabu temama, a od portala napravile su podcast i online magazin

Koliko je teško biti majka? Činjenica da se mame ne smiju požaliti kada im je teško a da ne dožive banaliziranje njihovog emocionalnog stanja; činjenica da je majčinstvo izrazito odgovorno i nosi velike promjene kako za majke, tako i za očeve; ravnopravno roditeljstvo i važnost oba roditelja za emocionalno zdravlje djece; izazovi braka nakon djece; kako održati strast u braku nakon djece; zašto žene glume orgazam i generalno ženski orgazam i seks igračke; seks nakon poroda; senzualnost i seksepil žena nakon što su postale majke; prevara, rastava i sve što s time dolazi; mentalno zdravlje majki, postporođajna depresija, majčinsko sagorijevanje koje je sve češći problem, a nitko o tome ne priča. Nabrojila sam tek nekoliko od tema koje su u društvu pomalo tabu, a hrabre Martina Friganović i Sonja Švajhler o tome naveliko progovaraju u svom podcastu simbolično nazvanim "Supermame". Baš zbog toga svojevrsni slogan im je "Bez tabua. Bez cenzure. Iskreno o majčinstvu".

"Supermame - Iskreno o majčinstvu" prvi je hrvatski podcast o majčinstvu koji je nastao prije nekih dvije godine, a zbog formata koji je majkama izrazito praktičan, Martina je predosjetila da je timing za to idealan. I nije pogriješila.

- Podcaste sam otkrila ubrzo nakon što sam postala majka, doduše u Hrvatskoj kao takvi još nisu postojali. Jako mi se svidio audio format podcasta jer sam ih mogla slušati u bilo koje doba dana i štogod radila - npr. dok sam u parku vozila uspavanu bebu u kolicama, dok sam dojila, obavljala nabavku u dućanu, kućanske poslove ili jednostavno pila kavu ujutro. Mislim da je to format koji itekako odgovara životnom ritmu majki. Polako se u meni rodila želja za pokretanjem podcasta o majčinstvu na hrvatskom jeziku - ispričala nam je Martina. Dodaje da im je publika nevjerojatno porasla u zadnjoj godini te da su i drugi počeli pokretati podcaste na primjeru njihovog. Na "Supermamama" rade samo Sonja i Martina, a izlaze dva do tri puta mjesečno.

Foto: Privatna arhiva

- Nekada se dogodi da svaki tjedan imamo spremnu epizodu, sve ovisi o tome koliko ostalih obaveza oko portala imamo, te jesu li svi klinci zdravi, jer ako nisu, home office se pretvara u igraonicu i izrazito je teško uspjeti u svim idejama koje imamo - priznaje Sonja. Inače, podcast je dostupan na svim audio podcast platformama poput SoundClouda, Apple Podcasts, Deezera, Stitchera, Google podcast, Spotify, Amazona, a između ostalog i na samom portalu su dostupne sve epizode. Kad smo kod portala, portal je, kažu nam ove supermame, prvi nastao.

- Volimo ga nazivati portalom iako nema taj klasični izgled, imamo puno kolumnistica i vanjskih suradnica koje pišu za nas, pišemo i same svoje kolumne, kreiramo kreativne kampanje za klijente - kaže Sonja. A nakon uspješnog portala, zatim i podcasta, logičan slijed bio im je i - online magazin istog naziva koji izlazi jednom mjesečno.

- Obje ćemo se složiti da je ogroman projekt, nekada se i same pitamo kako sve uspijevamo, međutim uistinu jako volimo svoj posao i želimo pomicati granice kako u temama koje obrađujemo, tako i poslovno - kažu.

Sonja i Martina uglavnom zajedno moderiraju epizode, zajednički dogovaraju koje teme bi obradile i koga bi dovele kao sugovornike. Obradu i plasiranje podcasta odrađuje Martina, a kada klijenti traže video format, u tom slučaju moderiranje i pripremu odradi Sonja. A što zapravo žele postići podcastom? - Htjele smo postići trenutak u kojem će naše slušateljice imati osjećaj da sjede s nama na kavi. Htjele smo postići da požele sudjelovati u našem razgovoru i da se osjećaju kao da ih čujemo. Zato i obrađujemo teme o kojima se potiho šuška na intimnoj kavi. A mi smatramo da je vrijeme da se o tim temama mora glasnije razgovarati - priča nam Sonja.

A proces nastajanja epizode nekad je vrlo jednostavan i spontan, dodaje Sonja, a nekad zahtijeva detaljne pripreme. Sve ovisi, priznaje, koliko su inspirirane.

Foto: Privatna arhiva

- Svakako prvo Martina i ja razgovaramo, zapisujemo okviran smjer razgovora, zatim biramo adekvatne sugovornice, kontaktiramo ih. Zatim slijedi proces osmišljavanja pitanja i način kako ćemo moderirati epizodu - pojašnjava i dodaje da snimaju u pravilu u studiju, no Martina se priključi online. Poslije objave podrazumijeva se i pisanje uvodnog teksta i uvoda u samu temu, najave kroz društvene mreže i portale i osobne kanale. - Djeluje jednostavno, ali zapravo ima jako puno posla - zaključuje.

A slušateljice, prijateljice i majke najviše pitaju o temama majčinskog sagorijevanja (umora), majčinske krivnje i "mom shaminga". A njima su ipak dosad najteže teme koje su obradile bile postporođajna depresija i rastava braka.

- Sasvim sigurno je da je postporođajna depresija jedna od ogromnih tabu tema o kojoj se ne priča dovoljno. Generalno se ne priča dovoljno o mentalnom zdravlju majki i kako im olakšati. Tu uvelike pridonose i toksični pozitivizam i komentari okoline kojim se banaliziraju i umanjuju osjećaji mlade majke koja prolazi kroz težak i intenzivan period - napominje Sonja i naglašava važnost ravnopravnog roditeljstva u tom pogledu. - Većina majki nosi nevidljivi teret majčinstva na svojim leđima - a to su sve one svakodnevne male obaveze ili aktivnosti koje po defaultu obavlja žena, a koje drugi ne primjećuju ili jednostavno uzimaju zdravo za gotovo. Zbog toga se često majke osjećaju nevidljivo i usamljeno - naglašava.

A kao neke od ostalih predrasuda o majčinstvu napominje i onu da mama nije jedini roditelj (izuzev životnih okolnosti koje na žalost uvjetuju samohrano roditeljstvo), da majčinstvo nije prirodno urođeno ženama, da je za dijete izrazito važno da su prisutna oba roditelja ukoliko je to moguće, da nisi bolja mama ako si žrtva, da je okej brinuti se za sebe i bez grižnje savjesti. Zbog svega, Sonja kaže da je njoj kao majci najbitnije ne izgubiti sebe, a i Martina se slaže s njom.

Foto: Privatna arhiva

- Nažalost, većini majki se to dogodi. To je uloga koja te promijeni iz temelja, rastavi na komade, ali i koja te nevjerojatno transformira - na pozitivan način - kaže nam. Naravno, obje se slažu s onim da je biti majka najljepši, ali i najteži posao na svijetu. Koliko god im je zahtjevno, priznaju obje, njihova djeca ih inspiriraju i motiviraju, od njih uče o sebi, pomiču granice jer ipak, velika je odgovornost na njima - oblikuju male ljude. A upitane za savjet mladim mamama, obje naglašavaju: "Dajte si vremena, sve će sjesti na svoje mjesto. Majčinstvo je vrlo kaotično i ne snalaze se svi jednako u toj ulozi. Okružite se ženama koje prolaze isto što i vi i ne osuđuju. Tražite pomoć okoline, jer neovisno što sve možemo same, nije potrebno da se iscrpljujemo. Možemo, ali ne moramo sve".