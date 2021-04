Olivera Balašević: Da mi netko ponudi da ponovo prođem životni put, sigurno bih se grčevito držala istog ovog

Olivera Balašević, supruga preminulog legendarnog glazbenika Đorđa Balaševića od njegove smrti se ne pojavljuje često u javnosti, a rijetko dijeli i objave na društvenim mrežama. Ipak sada se oglasila na Instagramu kako bi najavila premijeru crtanog filma Čađava bajka. Uz sliku, Balašević je objavila i citat iz svoje knjige Planeta Dvorište.

"Sve i da mi netko ponudi da ponovo prođem životni put, sasvim sigurno bih se grčevito držala istog ovog koji sam prešla i ne bih ustuknula ni tamo gdje znam da me čeka nešto naporno i loše jer bih se bojala da bi me samo korak van te staze mogao nepovratno udaljiti od njih." Planeta Dvorište, str. 222 Kratki Animirani film: ČAĐAVA BAJKA Premijera u četvrtak 8.4. 2021. u podne na Olivera Balašević You Tube kanalu", napisala je.

Podsjetimo, legendarni kantautor Đorđe Balašević 19. veljače izgubio je bitku za život u 68. godini nakon što se borio s upalom pluća zbog zaraze koronavirusom. Cijela regija je oplakivala njegov odlazak i spontano su se ljudi okupljali na gradskim trgovima i pjevali njegove pjesme, a najtužniji oproštaj obožavatelja je bio upravo u njegovom Novom Sadu.

Nakon što se početkom prošlog mjeseca njegov sin Aleksa Balašević prvi put oglasio povodom očeve smrti i uz zajedničku fotografiju napisao: "Kada si TI u pitanju, nema ni tuge, ni žalosti... Već samo sreće i vječnosti..Jednostavno tako...", sada se ponovno oglasio na Instagramu. Zahvalio se na podršci proteklih dana i najavio projekt koji, sudeći po nazivu, ima veze s ostavštinom njegovog oca. "Za sve koji su me pitali kako sam, hvala im od srca. Kako mogu biti osim ponosno kao i oduvijek. Vratih se poslu konačno. 9. Megdan koji će biti sigurno najveći do sada sudeći po tome kakvo svjetsko ime dolazi u naš ring, održat će se uskoro. Datum objavljujemo za par dana. 10. jubilarni koji je sljedeći je već počeo pripremati se. Naravno ono što svi iz dana u dan nestrpljivo pitate, pogotovo od novinara je Megdan film. Datum, glumci, scenarij i naravno koji će poznati glumac imati čast da glumi "Čoveka s mesecom u očima". Drago mi je i motivacija što ste nestrpljivi, ali morali ste razumjeti situaciju i pustiti da prođu dani. Uskoro ćete saznati i bit ćete oduševljeni", napisao je.

