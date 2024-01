Oglasio se i gradonačelnik nakon otkazivanja koncerta mlade glazbenice: 'Nije se poštovao ugovor'

Mlada glazbenica Stela Rade u nedjelju se javila na svojim društvenim mrežama te otkrila kako joj je koncert u Svetom Ivanu Zelini, na kojem je trebala nastupiti u sklopu Adventa, otkazan pola sata prije nego je trebala izaći na binu. Stela je s pratiteljima podijelila kako nije dobila objašnjenje o razlozima otkazivanje njezinog koncerta, a mi smo poslali upit i na adresu Ureda gradonačelnika Hrvoja Košćeca kako bismo doznali što se stvarno dogodilo.

Očitovanje gradonačelnika prenosimo u cijelosti:

- Turistička zajednica Grada Svetog lvana Zeline, kao organizator manifestacije ,,Advent u Zelini", nije zabranila nastup gospođe Stele Rade, već se isti nije mogao ni održati zbog nepoštivanja ugovora sklopljenog između Turističke zajednice i tvrtke Univerzal Servis Promet d.o.o. Naime, prema sklopljenom ugovoru zakupac se obvezao da će u slučaju organizacije bilo kakvih dodatnih događanja, mimo ugostiteljske djelatnosti, tražiti prethodno odobrenje organizatora, odnosno Turističke zajednice. U ovom slučaju zakupac nije tražio odobrenje za nastup Stele Rade. Prema zakonu Republike Hrvatske svaki nastup mora se najkasnije sedam dana prije održavanja prijaviti policiji, što u ovom slučaju nije bilo moguće ispoštovati. S obzirom na to da glazbeni program nije bio prijavljen, sukladno zakonu Republike Hrvatske nije se mogao održati bez obzira na ime i prezime izvođača ili vrstu glazbe koju izvode, što je i javno komunicirano na samom događanju. Grad Sveti lvan Zelina nema nikakav prigovor prema gospođi Steli Rade, što potvrđuje i njezin nastup na području Grada 2019. godine, gdje su svi zakonski preduvjeti bili ispunjeni. Na našim gradskim manifestacijama nastupali su brojni harmonikaši i bendovi u čijem je sklopu harmonika, a tako će biti i ubuduće - iskomunicirao je gradonačelnik.

A oglasila se i Turistička zajednica Svetog Ivana Zeline, a njihovo priopćenje također prenosimo u cijelosti.

- Grad i Turistička zajednica nemaju nikakve prigovore prema gospođi Steli Radi, što potvrđuje i njezin nastup na području Grada Svetog Ivana Zeline 2019. Turistička zajednica grada Svetog Ivana Zeline organizator je manifestacije pod nazivom „Advent u Zelini“. U sklopu manifestacije planirane su različite zimske i dječje aktivnosti kao i pružanje ugostiteljskih usluga. Za organizaciju ugostiteljskih usluga potpisan je ugovor s tvrtkom Univerzal Servis Promet d.o.o., kojim su utvrđeni uvjeti o korištenju javne površine i obavljanje ugostiteljskih djelatnosti.

Na temelju potpisanog ugovora, a u kojem stoji da u slučaju organizacije bilo kakvih dodatnih događanja, mimo ugostiteljske djelatnosti, zakupac je, na temelju potpisanog ugovora, dužan tražiti prethodno odobrenje organizatora, odnosno Turističke zajednice. U ovom slučaju zakupac nije tražio odobrenje za nastup Stele Rade. Sa zakupcem smo stoga održali hitni sastanak na kojem smo ga upozorili i zatražili otkazivanje planiranog nastupa jer, između ostalog, nije bio predviđen ni u javno objavljenom programu manifestacije. S obzirom na to da glazbeni program nije bio prijavljen, sukladno zakonu nije mogao ni biti održan, bez obzira na izvođača. Unatoč našim upozorenjima zakupac nije ispoštovao svoje obveze, stvarajući time neprijavljeni skup visokog rizika. Radi osiguranja sigurnosti građana i poštivanja zakonskih odredbi odluka o raskidu Ugovora bila je nužna. Za svaki glazbeni program postoji zakonska obaveza prijave istog policiji najkasnije sedam dana prije održavanja, što u ovom konkretnom slučaju nije bilo moguće ispoštovati. Grad i Turistička zajednica nemaju nikakve prigovore prema gospođi Steli Radi, što potvrđuje i njezin nastup na području Grada Svetog Ivana Zeline 2019. godine, gdje su svi zakonski preduvjeti bili ispunjeni. Stojimo čvrsto na principima poštivanja zakona i jednakosti pred istim, te se zalažemo za organizaciju sigurnih i uspješnih manifestacija za naše građane - potpisala je direktorica Marinka Zubčić Mubrin.

Podsjetimo, Stela je svojim pratiteljima podijelila kao je sve izgledalo.

- Moj nastup u Svetom Ivanu Zelini otkazan je pola sata prije samog početka i to od strane gradonačelnika i direktorice turističke zajednice. Sve je bilo spremno, šator se napunio ljudima. Nisu naveli razlog nego su samo rekli da se šator mora isprazniti i da nastupa neće biti ni pod koju cijenu. S obzirom na to da nisu naveli razlog, mi iz nekih izvora i po nekim pričama subjektivno zaključujemo da je to upravo zbog činjenice što sam na tom nastupu trebala svirati harmoniku, koju nažalost u Hrvatskoj neki ljudi i dalje gledaju kroz negativan kontekst jer se odmah misli da bi se na tom nastupu svirao turbo folk i narodnjaci koje oni nikako ne žele u svom gradu. - rekla je Stela u videu koji je objavila na društvenim mrežama. Dodala je kako joj je žao što nije nastupila jer bi pokazala kako harmonika može odsvirati različite žanrove i da svoj nastup prilagođava manifestaciji na kojoj nastupa.

