Odlazak legende koju su svi obožavali: 'Glumac radi dok živi, a ja sam mogao još puno više toga napraviti'

Poznati glumac Mustafa Nadarević preminuo je u 77. godini života nakon duge borbe s bolešću. Njegov kolega, glumac Moamer Kasumović objavio je tužnu vijest na Facebooku i potvrdio kako nas je napustio legendarni glumac.

Nadarević je već dulje vrijeme imao ozbiljne zdravstvene probleme zbog kojih je sve do nedavno bio u bolnici. Početkom ove godine javnosti je otkrio da boluje od karcinoma pluća

Mustafa Nadarević rodio se u Banjoj Luci 1943. godine za vrijeme NDH, gradu u kojemu su se upoznali i zavoljeli njegov otac Mehmed i majka Asija. Majka je bila iz Bosanskog Novog, iz bogate obitelji Memića, koji su u vrijeme recesije bankrotirali, a ubrzo je, 1941. godine, više od stresa nego od gripe, umro i njezin otac Mustafa. Zbog neimaštine je sa svojom sestrom i bratom morala otići kod svog strica i strine u Banju Luku. Otac mu je umro 1946. godine od tuberkuloze. Imao je samo 28. Majka mu je tada imala tek 22 godine i nikada se poslije nije udavala.

Poslije očeve smrti, njegova majka nije mogla dobiti posao jer je obitelj u ratu bila na strani NDH, pa je Mustafa otišao živjeti kod bake i djeda u Zagreb, dok je majka ostala u Bosanskom Novom. Osam godina je živio s djedom i bakom u Zagrebu. Stanovali su na Zrinjevcu, na Strossmayerovom trgu.

U prvom razredu osnovne škole Nadarević je imao glumački debi. Na priredbi je glumio Crvenkapicu, jer je imao dulju kosu. Kada je završio prvi razred njegova majka je dobila posao blagajnice mesarsko-pekarskog poduzeća u Bosanskom Novom pa se Mustafa vratio u Bosnu. To je za njega bio šok jer su djeca u Bosni bila gladna, gola i bosa, a njemu je baka u Zagrebu kupovala soknice, sandalice, kratke i duge hlačice… Djeca su ga posprdno zvali "zagrebačka beba" i "Mujica-gujica", a zbog kajkavice su ga htjeli tući. Ipak, u Bosanskom Novom ostao je sedam godina i završio osnovnu školu. U međuvremenu je njegov djed iz zdravstvenih razloga (infarkta) morao preseliti iz Zagreba na more, u Rijeku. I Mustafa je kod njih otišao u Rijeku kako b i nastavio školovanje. Baka je glavni „krivac“ što je Mustafa postao glumac. Povezala ga je s amaterskim kazalištem "Viktor Car Emin". Gimnaziju je završio u Rijeci, a na studij odlazi u Zagreb, na Akademiji dramskih umjetnosti je diplomirao. Kazališnu karijeru započeo je u Zagrebačkom kazalištu mladih. Od 1969. član je Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Odlukom Ministarstva kulture RH 2006. godine proglašen je nacionalnim prvakom.

Ostvario je značajne uloge u domaćem i stranom repertoaru. Iza sebe ima cijeli niz uloga u tv-filmovima i serijama, a na filmu se posebice proslavio ulogom ujaka u "Ocu na službenom putu" Emira Kusturice, te ulogama u filmovima "Miris dunja" M. Idrizovića, "Već viđeno" G. Markovića, "Glembajevi" A. Vrdoljaka, "Praznik u Sarajevu" B. Filipovića, "Gluvi barut" B. Čengića, "Savršenom krugu" A. Kenovića i drugim. Gledateljima su poznate i njegove uloge u serijima "Velo misto", "Duga mračna noć" i "General".

Kao redatelj Nadarević je debitirao 1992. godine predstavom "Let iznad kukavičjeg gnijezda", a od tada do danas je postavio više predstava. Na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu predavao je dvije godine, na sarajevskoj jedan semestar. Desetak godina nakon studija glume pratio ga je glas da je talentiran, ali i da je lijenčina. Ozbiljno je počeo raditi tek poslije tridesete godine života. Do preokreta je došlo nakon rođenja najstarije kćerke Nađe. Njezina majka Jasna završila je anglistiku, magistrirala i doktorirala u Engleskoj, kasnije u Americi. Prva supruga Jasna i najstarija kćer Mustafe Nadarevića danas žive u Americi. Nađa je doktorirala povijest i povijest umjetnosti.

Iz drugog braka, sa Snježanom, Mustafa Nadarević ima kćerku Nanu i sina Ašu. Nana i Aša žive u Zagrebu. S trećom suprugom Slavicom Radović Nadarević bio je u braku dvadeset godina. Ona je 7. lipnja 2012. preminula u Ljubljani nakon duge i iscrpljujuće borbe sa zloćudnom bolesti. Upoznao ju je u ozbiljnim godinama, kad je već iza sebe imao dva braka i troje djece te u njoj pronašao srodnu dušu.

Vjenčali su se nekoliko mjeseci prije njezine smrti. Odlučili su se na to kad su već oboje slutili da se bliži njezin fizički rastanak. Živjeli su na relaciji Zagreb -Ljubljana - Sarajevo, gdje je Mustafa Nadarević provodio po nekoliko mjeseci zbog snimanja serije “Lud, zbunjen, normalan”, u kojoj je igrao Izeta Fazlinovića.

- Stalno pokušavam ne misliti na prošlost, već na budućnost. Može zvučati čudno, ali mislim da je preda mnom veća budućnost nego kada sam imao 25 ili 30 godina. Glumac radi dok živi. A imam osjećaj da nisam mnogo toga napravio i da moram napraviti - kaže Nadarević.

Iza Nadaravića su brojne nagrade poput Marula, Orlanda, tri Zlatna lovor vijenca, Tito Strozzi, Dubravko Dujšin, Nagrada hrvatskog glumišta, Vladimir Nazor, tri Zlatne arene, Grand Prix na filmskom festivalu u Moskvi i druge.