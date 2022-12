Odavno sam odustala od kuhanja jer moram uložiti toliko puno truda da bi jelo ispalo prosječno

Možda Nevena Rendeli Vejzović nije vrhunska kuharica, ali itekako ima što za reći na ovu temu. Naime, osim što je odrasla na maminoj mediteranskoj kuhinji pa zatim pronašla muža koji je gotovo pa šaptač namirnicama, Nevena je u posljednje vrijeme angažirana na projektu koji joj je omogućio da upozna najbolje chefova na svijetu. Tako da, ako suprug Mak toga dana slučajno ne priprema neku od svojih delicija, Nevena ode na večeru s Massimom Botturom! Dobro, možda ne baš tako, ali nije ni daleko od istine.

Tema našeg razgovora je hrana. Prišapnuli ste mi ranije da niste neka kuharica, ali imate doma ""vrhunskog chefa". Sigurno znate barem nešto skuhati? Ili to u vašoj kuhinji izgleda ovako: "Nevena ne motaj mi se ovuda dok kuham!"?

- Ja se držim one u životu, ako u nečemu nisi najbolji ili barem dobar, prepusti boljima od sebe da se time bave. To bi ukratko bila moja priča iz kuhinje. Naravno da znam nešto skuhati, ali moram uložiti toliko puno truda da bi jelo ispalo prosječno da sam odavno odustala. Suprug Mak, pak, kuha iz gušta i uživa u tome, zato je sve što pripremi toliko ukusno da svi uživamo. Inače ja jako volim fino jesti pa kad nema druge pripremam i ja delicije poput škampa na buzaru. No, složit će te se, to je toliko jednostavno jelo ako su škampi friški da me malo sram time se hvaliti.

Vratimo se malo u doba kad je Nevena bila djevojčica. Što se krčkalo u maminim loncima?

- Moja mama je Dalmatinka tako da je kod nas doma oduvijek prevladavala mediteranska kuhinja. Puno ribe i pašticada, to su bila moja omiljena jela. No zauvijek najdraže obiteljsko jelo ostao je picek s mlincima nedjeljom. To je moj madeleine kolačić koji me svake nedjelje vraća u djetinjstvo i na obiteljske ručkove kad bi se svi okupili oko stola.

Jeste li morali pojesti što je na stolu ili ste uspješno eskivirali omražena jela?

- Morala sam sve pojesti, pa čak i povrće što je moj želudac, a kasnije i glava tvrdoglavo odbijao. Znalo se dogoditi da sjedim i nekoliko sati za stolom dok se tanjur ne isprazni. Nikad nisam bila ljubitelj mesa (osim piletine) pa i danas jedem dosta vegetarijanski ako se izuzme riba i plodovi mora.

Što vam je suprug "nametnuo" u kuhinji, a da prije njega nije bilo šanse da biste to jelo probali?

Povrće na sto načina i ossobuco. Toliko ga dobro priprema da čak i naše djevojčice uživaju u tom jelu.

Je li Neveni doručak najvažniji obrok u danu ili je to ipak večera?

- Nažalost je večera iako posljednjih godina ne preskačem doručak. U principu rijetko stignem ručati pa je večera neki obrok kad napokon nakon doručka nešto stavim u usta.

Poredajte po stupnju obožavanja ove tri skupine namirnica: meso, tjestenina, povrće.

- Tjestenina, povrće i na kraju meso.

Kako jedna gurmanka preživi dijetu? Biste li radije svaki dan trčali 20 km samo da se ne morate odreći ničega ili bez problema živite godinu dana bez slatkog?

- Haha, teško. O da radije bih svaki dan trčala i vježbala nego bila na dijeti. Bez slatkog ne mogu živjeti tako da su mi dani odricanja baš teški. Nedavno sam otkrila fitometaboličku prehranu Vlaha Šapra pa je to jedina "dijeta" koju mogu izdržati. Jer zapravo nije dijeta, samo zdrava prehrana.

RECEPT Tartar od škampa na način ujne Marijane Uzeti kilogram svježih škampa, očistiti repove, narezati ih ugrubo, dodati maslinovo ulje, sok od limuna i naranče, sol i papar. Mi na kraju dodamo malo peperoncina jer volimo ljuto. Malo mora odustajati u hladnjaku kako bi se mariniralo. Može se poslužiti i na pečenom kruhu namazanom češnjakom kao bruschetta.

Posljednjih godinu dana angažirani ste na projektu koji je usko vezan uz hranu, surađujete s profesionalcima, upoznali ste najbolje chefove na svijetu... Jesu li vas impresionirali? Što sve čovjek može naučiti od jednog Massima Botture? Ili Dabiza Muñoza?

- Moram vam priznati da je Weekend Food Festival jedan od dražih projekata koji sam radila. Osim što je inspirativan, druženje s najboljim chefovima na svijetu je za mene čisti užitak. Massimo Bottura me oduševio prošlo proljeće u Rovinju, svojom jednostavnošću i filozofijom u kuhinji. A mislim da smo se i mi (Rovinj i Hrvatska) svidjeli njemu jer je najavio da će se sigurno opet vratiti na Weekend Food Festival. Već sljedeće proljeće na njegovu preporuku stižu Karime Lopez i Takahiko Taka Kondo, chefovi restorana Gucci Osteria de Massimo Bottura. Dabiz Muñoz, s druge strane, puno je pričao o avangardi u kuhinji i meni se jako svidio njegov sveobuhvatan pristup kuhanju, koji uključuje i taj začudni osjetilni moment u kuhinji.

Jeste li imali priliku s nekim od njih otići na ručak ili večeru? Kako to izgleda kad je vrhunski chef za stolom, a ne u kuhinji?- O, da, Massimo Bottura je bio s nama na ručku u Rovinju i uživao je u sirovim škampima i ribi koja mu je poslužena. Bio je oduševljen okusima i veselio se kao malo dijete što jede netom ulovljene škampe iz Jadranskog mora. Kako svi oni ističu kvalitetu i svježinu lokalnih namirnica tako su ih razveselili domaći restorani s odličnim namirnicama. Također iskreno je je uživao u istarskom maslinovom ulju, kao i u biodinamičkim vinima.

Osim što Dabiz ponovo dolazi na festival i ostala gostujuća imena su impresivna, hoćemo li ove godine imati priliku vidjeti nekog od njih na djelu kroz neke masterclassove?

- Tako je, Dabiz Muñoz dolazi ponovno na Weekend Food Festival u Rovinj od 14-16. travnja, a uz njega najavili smo još neka poznata imena iz vrha svjetske gastronomije poput Simona Rogana iz restorana L'Enclume koji je okrunjen s čak tri Michelinove zvjezdice, kao i trojac iz legendarnog španjolskog Disfrutara. I ove godine bit će puno predavanja, panela, masterclassova ali i gala večera na kojima će posjetitelji imati jedinstvenu priliku u Rovinju jesti hranu koju će spremati najbolji svjetski chefovi u čijim restoranima se mjesto čeka i po godinu dana.

Imate tri djevojčice, kakve su njihove prehrambene navike? Jeste li zadovoljni kvalitetom prehrane u vrtićima i školama?

- Imamo sreće da su naše djevojčice svejedi i od malena jedu gotovo sve i to s guštom. Ponekad se i sama čudim kako puno i lijepo jedu, a mi se stvarno trudimo da je to i zdravo. Čini mi se da dobro jedu i u vrtiću, a sad koliko je ta prehrana uravnotežena teško mi je reći. Meni je važno da ipak tijekom dana u vrtiću nešto pojedu, a onda doma mi nadoknađujemo s potrebnim vitaminima kroz povrće i voće.

Stižu nam blagdani, što će se sve naći na stolu obitelji Vejzović? Bez kojih kolača nema blagdana u vašoj kući?

- Za kolače su zadužene moja mama i svekrva. Moja mama je poznata po najukusnijim kolačima koji nisu vizualno atraktivni, poput zagrebačkih kremšnita, ali sve nestanu prije nego dođu na stol koliko su dobre. Svekrva je zadužena za torte tako da uvijek ima svega dovoljno. Vanilin kiflice su meni ipak najdraže.

