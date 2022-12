Obiteljska tragedija i ljubavna drama: Suprug ju je prevario s najboljom prijateljicom, a onda je uslijedilo iznenađenje

Pjevačica Shania Twain (57) prošetala je crvenim tepihom dodjele ''People's Choice Awards 2022'' gdje je primila nagradu za glazbenu ikonu.

Shania je na dodjelu stigla odjevena u zanimljivu modnu kombinaciju koja podsjeća na onu koju je nosila u spotu ''That Don't Impress Me Much'' u kojem je glumila autostopericu. Lepršavu crnu haljinu s prozirnim detaljima i trakom s uzorkom leoparda upotpunila je komadom u istom printu koji je prebacila preko ramena što je podsjetili na kaput iz spota. Kombinaciju je dodatno začinila dramatičnim trepavicama, ružičastim ružem i pramenovima u istoj nijansi. Pjevačica je bila mamac za poglede, a pokazala je kako još uvijek izgleda sjajno.

Nagradu za glazbenu ikonu kraljici country popa uručio je Billy Porter, a ona se zahvalila obožavateljima i naglasila kako je ovo za nju ''veliki san i privilegija''.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS Shania Twain attends the 2022 People's Choice Awards in Santa Monica, California, U.S. December 6, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni Photo: MARIO ANZUONI/REUTERS Nakon završene srednje škole, Shania je htjela uspjeti u glazbi. Njezin talent je od samih početaka bio neupitan te je bilo jasno da će postati zvijezda, no njezinu obitelj je 1987. godine pogodila strašna tragedija. Naime, njezina majka i očuh su poginuli u prometnoj nesreći pa se Shania vratila kući kako bi uzdržavala obitelj. Kada su se njezine sestre i polubrat osamostalili, pjevačica je nastavila svoj glazbeni put. Potpisala je unosa ugovor za jednu diskografsku kuću te je ubrzo zauzela visoko mjesto na top-listama diljem svijeta.

U to vrijeme upoznala je producenta Roberta Johna Langea koji je bio oduševljen njenim vokalom. Ubrzo su postali par, a vjenčali su se u prosincu 1993. godine. Zajedno su dobili sina Eju, no ljubav nije potrajala još dugo. Shania je je 2007. godine saznala da ju suprug vara s njezinom najboljom prijateljicom Marie-Anne Thiébaud. Mediji su potom 2010. godine krenuli pisati da ljubi bivšeg supruga svoje najbolje prijateljice Frédérica Thiébauda, a godinu kasnije stali su pred oltar. Njihova ljubav traje i danas.

