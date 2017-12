Novogodišnje proslave koje će poznati Hrvati zauvijek pamtiti

Neki su pronašli ljubav svog života, iskusili prvo pijanstvo ili stekli najbolje prijateljke baš na SIlvestrovo. Naši poznati pjevači, glumci i voditelji ispričali su nam svoje doživljaje novogodišnjih slavlja koje nikada neće zaboraviti.

Ivan Šarić

Foto: Promo

Najdraže Nove godine uvijek su mi bile s roditeljima i bratom u dnevnom boravku dok dolazimo k sebi od prežderavanja i gledamo “Batmana” stoti put na HRT-u.

Ivan Vukušić

Foto: Grgur Žučko(PIXSELL

Jedan od mojih najdražih dočeka bio je kada sam se razbolio na Staru godinu pa je frend Mario došao do mene i proveo sa mnom nekoliko sati. Taj mi doček ima posebnu težinu i izmami mi uvijek osmijeh na lice. Hvala, prijatelju moj!

Indira Levak

Foto: Instagram

“Svaka mi je Nova godina predivna zato što ljudi otpuste kočnice te ulazimo u sljedeću godinu puni dojmova. Gotovo sam svako novogodišnje slavlje provela nastupajući, a na mojim dočecima uvijek je veselo. Atmosfera je euforična i ne dopuštam da itko u novu godinu uđe bez osmijeha.”

Ivana Delač Đolo

Foto: PR FOTO

“Sjećam se jednog studentskog slavlja kod kolegice Tanje iz Pule koja je tad živjela u Ičićima. Kao studenti odlučili smo prirediti tulum kod nje. Došlo nas je puno previše i sjećam se da smo se poput djece igrali skrivača po cijeloj kući. To je nešto što pamtim kao iznimno veselo novogodišnje slavlje. Mislili smo da nam je studentski život kompliciran zbog učenja, no kasnije se pokazalo da su ti dani uistinu najljepši. Nitko nije pao s balkona, ja sam se skrila u ormar i nitko me nije mogao naći jako dugo, no ipak nisam dočekala ponoć unutra.”

Tena Nemet Brankov

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Posebno pamtim prošli doček Nove godine koji sam provela samo sa svojim dragim. Prespavali smo Silvestrovo i moram reći da nam ništa nije nedostajalo.

Petra Kraljev

Foto: Pixsell

Na Novu godinu gledam kao na vješt marketinški trik. Vjerujem da nisam jedina koja je to izjavila. Božić, odnosno Badnjak puno su mi draži i topliji. Ali, da, priznajem, padam na taj marketinški trik i nastojim se isforsirano se zabaviti taj dan. Srećom, prošlu Novu godinu nisam se pretjerano morala truditi jer sam je, nakon 15 godina, dočekala u krugu obitelji i dečka na ‘internom karaoke partyju’. Pored svih partyja na kojem sam bila, biram ovakav način. S dragim ljudima s kojima nikad nije dosadno.

Ana Maras Harmander

Foto: Nikola Zoko

Najluđi doček bio mi je 2000. godine u Barceloni. Išla sam u sklopu misije mladih i bili smo smješteni po kućama i stanovima. Staru godinu proveli smo s domaćinima, a potom smo navečer svi mladi išli na trg Placa Catalunya. Oni imaju vrlo specifičan običaj, a to je da bacaju staklene boce u sredinu trga. Nakon nekog vremena te razbijene boce pretvore se u veliko stakleno drvce. Kada si tako mlad, to ti je baš doživljaj.

Daniel Bilić

Foto: Tomislav Miletić/Pixsell

Sjećam se prvog dočeka kad sam počeo trenirati ragbi. To je bilo poprilično davno, no pamtim ga zbog hladnoće. Naime, običaj je da se, za dočeka Nove godine u ragbi klubu Zagreb, pretrči cijeli teren –ali gol! Tako da, ako susjedi u Rudešu vide golača na ragbi terenu, nije im nitko stavio nešto u šampanjac. To je samo naša tradicija.

Antonija Šola

Foto: PR FOTO

“Posebno pamtim pretprošlo novogodišnje slavlje. Naime, nekoliko dana prije Nove godine nisam znala gdje ću dok nisam dobila poziv koji nisam mogla odbiti. Naime, zvali su me organizatori dočeka u Londonu za ljude iz Hrvatske te sam u samo pet dana organizirala svoju svirku ondje. Da bi sve bilo još bolje, organizatori su, osim meni, osigurali put u London i prijateljima, gdje smo proveli deset prekrasnih dana koje ću pamtiti zauvijek. Nastupala sam s kolegom Sašom Kaporom i bilo je predivno, još se danas sa smiješkom na licu sjećam tog neponovljivog slavlja i izleta.”

Ana Radišić

Foto: Boris Ščitar/Večernji list/PIXSELL

“S obzirom na to da je svima nama koji radimo u medijima prosinac najzaposleniji mjesec (imam osjećaj da u dvanaestom radimo kao cijelu godinu zajedno), Novu godinu volim proslaviti s najbližim prijateljima u kućnoj atmosferi. Pobrinem se da svaka bude lijepa i ugodna. Na nekoliko zaista posebnih dočeka bila sam u Rijeci, gdje sam svojedobno radila, no ipak najviše volim toplu kućnu atmosferu.”

Tihana Harapin Zalepugin

Foto: PR

“ S obzirom na moje godine bilo je puno lijepih novogodišnjih slavlja, no najviše uživam u onom što moj suprug suprug meni i sebi već trinaest-četrnaest godina zaredom poklanja, a to je odlazak u New York tjedan nakon Nove godine. Ondje doživim iskrenu radost i svečanost u svim oblicima. Još je, naime, sve u božićno-novogodišnjem duhu i to mi ispuni dušu do ponovnog dolaska.”