Novi medijski transfer s RTL-a na Novu TV: Poznato lice dolazi kao pojačanje u Dnevnik

Dugogodišnja reporterka te radijska i televizijska urednica, Željka Gulan, pridružila se uredničkom timu najjačeg informativnog programa u zemlji – onog Nove TV. Gulan će tako, kao dnevna urednica u čijoj su ingerenciji Dnevnik, ali i popodnevne vijesti, biti odgovorna za stvaranje najgledanijih informativnih minuta u zemlji te će osiguravati njihovu zanimljivost, relevantnost i kvalitetu, uz pridržavanje visokih profesionalnih standarda.

„Biti dio uredničkog tima najgledanije televizije u Hrvatskoj za mene je ne samo čast nego i obveza da budem još bolja u ovome što radim. Ponuda da uređujem Dnevnik Nove TV, vodeću informativnu emisiju u zemlji, za mene je bila nešto najljepše u mojoj novinarskoj karijeri i mogu samo biti zahvalna direktorici informativnog programa, Kseniji Kardum, što mi je iskazala to povjerenje. Uređivanje Dnevnika za mene znači svaki put iznova napisati knjigu koja će gledateljima zaokupiti pažnju od prve do zadnje minute. Još kad su te minute najgledanije – nema boljeg osjećaja. Veselim se i što će me u svemu tome usmjeriti i moji kolege suurednici Ivana Ivančić i Branimir Felger“, izjavila je povodom svog dolaska na Novu TV.

Prve korake u novinarstvu Željka Gulan napravila je na Radiju Velika Gorica, a ubrzo je prešla na Zagrebački radio gdje su i počeci njezinog političkog izvještavanja iz Sabora i Vlade. No, veliki pečat svakako je dala radeći u Media servisu gdje je kao izvršna urednica intervjuirala najrelevantnije osobe iz političkog i javnog života. Nakon gotovo 20 godina provedenih na radiju, karijeru nastavlja na RTL-u kao dnevna urednica, radeći i na brojnim drugim projektima, pogotovo onim vezanim uz izbore u Hrvatskoj. U studenom 2021., s RTL-a prelazi na Novu TV na poziciju dnevne urednice u informativnom programu.

