Novi veliki svjetski uspjeh Baby Lasagne! Prije njega ovo je uspio samo Ivo Robić

Marko Purišić, odnosno Baby Lasagna, naš predstavnik na ovogodišnjoj Euroviziji, niže rekord za rekordima. Nakon što je upao na globalne top liste Spotifya i iTunesa, Baby Lasagna od idućeg tjedna ulazi i na britansku top listu singlova. Kao što se može vidjeti na službenoj stranici britanske top-liste, "Rim Tim Tagi Dim" kao novitet ulazi na 70. mjesto liste.

Zanimljivo je da su osim Baby Lasagne na top 100 ušle još tri pjesme. Britanski predstavnik Olly Alexander je 34. s pjesmom "Dizzy", pobjednička pjesma "The Code" Švicarca Nema je na 49. mjestu , a "Europapa", koju pjeva diskvalificirani nizozemski predstavnik Joost je 81. Ovaj nevjerojatni uspjeh našeg glazbenika dosad je u povijesti uspio napraviti još samo jedan naš izvođač. Naime, još davne 1959. godine legendarni Ivo Robić došao je na 23. mjesto britanske top liste s pjesmom "Morgen".

S osvojenim drugim mjestom na ovogodišnjoj Euroviziji, te kao natjecatelj s najviše glasove publike, Baby Lasagna je ušao u glazbenu povijest. Nakon što ovoga ljeta nastupi na velikom broju festivala u regiji i inozemstvu za prvi samostalni cjelovečernji koncert odabrao je legendarni koncertni prostor na otvorenom u samom centru Zagreba.

Uz ogroman globalni hit “Rim Tim Tagi Dim”, kao i od prije objavljene pjesme "IG BOY" i "Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much", Baby Lasagna će na Šalati uživo predstaviti i ostatak albuma prvijenca “Demons & Mosquitos” čiji se izlazak očekuje na jesen.

Stadion Šalata bit će prilika da uz veliku produkciju, brojne goste i iznenađenja, Baby Lasagna podsjeti na energične i spektakularne nastupe kojima je osvojio svjetsku publiku posljednjih nekoliko tjedana.

Ulaznice su u prodaji od srijede, 14. svibnja, točno od 12:00 kroz sustav Eventim po cijeni od 25 eur.

