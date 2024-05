Ivana Paradžiković proslavila 43. rođendan i objavila fotku na kojoj je u badiću

Bivša urednica i voditeljica emisije "Provjereno" Ivana Paradžiković proslavila je 43. rođendan. Na Instagramu je tim povodom podijelila sliku na kojoj je u badiću. - Zadovoljna, zdrava i zahvalna. Prije tri dana se kupala na Pasjaci, prije dva uživala na ušću Neretve, jučer se penjala na 2100 u Sloveniji…nemam želja, bogat sam čovjek! 43 dobro mi došla - napisala je Paradžiković. U komentarima su joj pratitelji poželjeli sretan rođendan, a neki su pisali kako ne mogu vjerovati da već ima 43 godine, te da izgleda odlično.

Nedavno se prisjetila teških dana kada je prestala raditi na Novoj TV gdje je bila voditeljica i urednica 'Provjerenog'. Ivana je otkrila da u to vrijeme nije znala što se događa, te da je mislila da više ne vrijedi. Dugo je zbog toga i plakala.

- Nije postojala moja obitelj, privatni život. Nije postojalo ništa osim tog posla i ja sam to sama tako posložila jer je sve to bilo znatno veće od mene. No, kada to tako posložite, a tog posla odjednom više ne bude – onda je poprilično teško stati ponovno na noge - rekla je za Telegram.hr.

Priznala je i da sina Huga tek sad bolje upoznaje, jer za to ranije nije bilo vremena. - Huga su odgojile moja mama i sestra, a sada ne prođe niti jedan dan da ja ne skuham ručak, da nas dvoje zajedno ne popijemo kavu. On mi sam kaže da vidi potpuno drugu mamu – onu koja je prisutna jer me ranije nikad nije bilo. Kad je bio dovoljno velik, Paradžiković kaže da je sinu rekla da je njen posao voditeljice i novinarke kao i svaki drugi.

- Zahvaljujući tomu ima ispravan sustav vrijednosti. Ispao je baš frajer i neizmjerno sam ponosna na njega. U vrijeme kada se sve oko mene u poslovnom smislu raspadalo, držao me je za ruku. Raspao se i dio mene, ali moj je frajer sastavio svaki komad.

Prisjetila se i jedne situacije kada je bila jako zabrinuta za njega.

VEZANI ČLANCI:

- Jednom ozbiljnom kriminalcu zaustavili smo dotok novca i on me je došao tražiti na televiziju. Zaštitari su ga izbacili, ali ja nisam bila sigurna koliko će daleko ići. Sutradan sam trebala voziti sina Huga u školu i poslala sam ga da baci smeće, tridesetak metara od automobila jer sam podsvjesno bila uvjerena da je nešto ispod auta. Kada sam okrenula ključ i motor je upalio, vidjela sam ga da hoda prema meni. Onda sam počela plakati. Ivana kaže da su novinarske plaće jako male, te da se snalazila tako da je vikendima iznajmljivala stan kako bi mogla otplaćivati kredit.

FOTO Pogledajte kakav su doček pripremili Švicarci! Nema su dočekali u zračnoj luci

- Malo tko zna da sam vikendima iznajmljivala stan kako bih mogla otplaćivati kredit.

Prisjetila se i zlih komentara koje je o sebi čula na poslu. - Govorilo se da sam ja sigurno nečija ljubavnica kad sam tako napredovala. Uspjeh žene se na ovom području teško prašta, a najgore je od svega što sam na svojoj koži osjetila. Najveći su mi neprijatelji bile žene i ja sam to odlučila promijeniti.

VIDEO Tomislav Štengl: 'Švicarci su bili uvjereni da će Baby Lasagna pobijediti'