Novi trend kod bogatih i slavnih: Zavirite u kuće koje prodaju za rekordne cifre

U svijetu hollywoodskih zvijezda i poznatih sportaša javio se novi trend – prodaja luksuznih kuća.

Uglavnom je riječ o imanjima i nekretninama koje ne koriste i koje im nisu potrebne, a cijene ponekad dostižu astronomske iznose. Ipak, ni njima nekad ne uspijeva da kuću prodaju po cijeni koju prvo odrede pa su prinuđeni na spuštanje cijena.

Najusuvremeniji sustavi

Tom Cruise prodaje svoje imanje za 39,5 milijuna dolara. Smješteno u blizini skijališta Telluride u Koloradu, ovo imanje od 130 hektara s nevjerojatnim pogledom na planine ima približno 930 četvornih metara glavne kuće sa 7 spavaćih soba i 9 kupaonica te pansionom s 3 spavaće sobe. Glavna kuća sadrži nekoliko kamina, igraonicu, bar, fitness-centar, kuhinju, pa čak i sustav za topljenje snijega. Vani su kamin, spremište i radionica. U ovoj je kući Cruise podijelio prve fotografije s tadašnjom zaručnicom Katie Holmes i kćeri Suri, a tu je i dao čuveni intervju s Oprah Winfrey.

Voditeljica Ellen DeGeneres i supruga glumice Portia de Rossi prodaju svoju vilu u engleskom stilu na Beverly Hillsu za 53,5 milijuna dolara. Ellen i supruga kuću su kupile od Adama Levinea, frontmena grupe Maroon 5 za 42,5 milijuna. DeGeneres i de Rossi nakon toga su obnovile kuću, pa i ne iznenađuje što uključuje najsuvremenije sigurnosne, rasvjetne i audiovizualne sustave. U glavnoj kući na tri kata i samostojećem pansionu nalazi se ukupno pet spavaćih soba i devet kupaonica na površini od 936 četvornih metara. Dnevna soba proteže se na 15 metara dužine i ima jarkobijele zidove kao neutralnu pozadinu za domaću kolekciju umjetnina i dizajnerskog namještaja. Čelični obrubljeni prozori na suprotnim zidovima ispred prostora veličine plesne dvorane osiguravaju puno svjetla u svako doba dana, a jednostavni kamin nadvijen ugrađenim televizorom s ravnim ekranom čini sobu funkcionalnom i za svečanu i za ležernu zabavu. Prostrana blagovaonica, također obojena u bijelu boju, odlikuje se neobično minimalističkom rasvjetom i uključuje veliku nišu s barom.

Sylvester Stallone prodaje svoje imanje na Beverly Hillsu za 110 milijuna dolara. Imanje je u mediteranskom stilu na površini od 1950 četvornih metara. Glavna kuća sadrži 6 spavaćih soba i 9 kupaonica, uključujući raskošni glavni apartman sa saunom, uredom s terasom i tri prostrane spavaće sobe. Dvokatna gostinjska kuća koju je dizajnirao Richard Landry uključuje dvije spavaće sobe s kupaonicom i potpuno opremljenu kuhinju. Parkovi imaju golemu terasu s velikim bazenom, spa centrom i klimatiziranom garažom za osam automobila s umjetničkim studijem.

Pjevačica Shakira i njezin partner, nogometaš Barcelone Gerard Piqué, oglasili su na prodaju svoju kuću u Miami Beachu za 15,9 milijuna dolara. Kuća na obali je površine veće od 800 kvadrata i ima šest spavaćih soba i sedam kupaonica. Dizajn interijera inspiriran je Shakirinim kolumbijskim i libanonskim porijeklom, a uključuje i prostor s nargilama, kao i posebno izrađen namještaj.

Jedan od najpoznatijih američkih komičara i voditelja Jimmy Fallon stavio je svoj stan u New Yorku na prodaju. On i njegova supruga, filmska producentica Nancy Juvonen, odlučili su da cijena za koju bi prodali svoj tripleks bude čak 15 milijuna dolara.

Stan ima šest spavaćih soba i pet kupaonica. Par je potrošio gotovo pet milijuna dolara kupujući originalna četiri stana, ne uključujući troškove spajanja i renoviranja, a sada žele utrostručiti prvobitnu investiciju.

Košarkaš Los Angeles Lakersa LeBron James oglasio je jednu od svojih rezidencija u Brentwoodu u Los Angelesu za 20,5 milijuna dolara. Kuća je građena u kolonijalnom stilu i njezina površina veća je od 880 kvadrata. Tu se nalazi šest spavaćih soba, osam kupaonica, teretana, medijska soba, ogroman bazen, spa-prostor i drugi sadržaji.

Shaquille O’Neal prodao je svoju kuću u Bell Canyonu u Kaliforniji za 1,85 milijuna dolara. Kuća na dva kata je površine gotovo 500 kvadrata i puna je različitih umjetnina, uključujući i mural s O’Nealovim likom u kancelariji, kao i portrete repera u dnevnim boravcima. Međutim, čuveni Shaq nije se zaustavio ovdje pa je nedugo zatim prodao još jednu vilu u Orlandu za 16,5 milijuna dolara. Imanje se prostire na više od 12.000 kvadrata u zatvorenoj zajednici s više od 200 metara jezerske obale, a kuća površine 2900 kvadrata ima čak 12 spavaćih soba.

Bivši predsjednik preprodaje kuću

Bivši predsjednik Donald Trump prodaje kuću na plaži u Palm Beachu na Floridi za 49 milijuna dolara. Imanje se nalazi nasuprot njegova odmarališta Mar-a-Lago’s Beach Club u kojem je proveo velik dio predsjedničkog mandata. Kuću je 2018. godine Trumpovoj tvrtki prodala njegova sestra, umirovljena savezna žalbena sutkinja Maryanne Trump Barry, za 18,25 milijuna dolara. Ima 8 spavaćih soba i osam kupaonica u 971 četvornih metara životnog prostora. Dvoetažna kuća u zapadnom indijskom stilu sagrađena je 1956. godine. Kuća će se prodati uz besplatno članstvo u klubu Mar-a-Lago. Reklamna kampanja za kuću ne spominje Trumpa.

No, dom je opisan kao “dobro poznato i vrlo važno imanje na obali oceana”. A idealan je za „projekt ljetne obnove”.

Trener slavnih Gunnar Peterson stavio je svoje imanje na Beverly Hillsu na prodaju za nevjerojatnih 21,5 milijuna dolara. Peterson, najtraženiji trener na svijetu koji je pomogao u oblikovanju napetih tijela Khloe Kardashian, Sylvestera Stallonea i Kate Beckinsale kupio je kuću za 9,3 milijuna dolara 2012. godine, ubrzo nakon razvoda od Janet Crown.Petersonova kuća smještena je u četvrti Beverly Hills Flats. Izgrađena u stilu velike mediteranske vile, plišane vile prostiru se na gotovo 850 četvornih metara sa šest spavaćih soba i devet kupaonica, plus dvoetažni pansion s još dva kreveta i kupaonicama. Ulaskom u rezidenciju, posjetitelji će se suočiti s jednim od najvećih aspekata interijera doma: dvokatnim predsobljem. Opremljena uređajima od nehrđajućeg čelika i crnim naglascima, kuhinja je u art déco stilu i nejasno podsjeća na restoran iz 1950-ih.

