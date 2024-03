Novi James Bond: Supruga je starija od njega 24 godine, a vruće kadrove snimao u Hrvatskoj

Posljednji film o najpoznatijem špijunu snimljen je 2021. godine. Film 'No Time To Die' je dvadesetpeti film u serijalu o James Bondu, a glavna uloga tada je pripala Daniel Craigu. To je bila njegova peta i posljednja uloga fiktivnog britanskog agenta MI6 James Bonda. Nakon toga krenule su špekulacije tko će utjeloviti novog agenta, a među imenima nalazili su se Cillian Murphy, Simon Basset, Henry Cavill, Tom Hardy i Idris Elba. No, sve su glasnije tvrdnje da je novi James Bond, 33-godišnji britanski glumac Aaron Taylor-Johnson.

Daily Mail javio je kako glumac tek treba službeno prihvatiti ulogu, a ako to učini, postat će sedmi glumac koji će utjeloviti popularnog tajnog agenta. Do sad su uloge ostvarili Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i Daniel Craig. Iako je nedavna anketa pokazala da bi publika najradije vidjela Idrisa Elbu za Craigovog nasljednika, on se isključio iz utrke zbog svojih godina, ali i kako bi se usredotočio na svoju kriminalističku dramu, Luther.

Aaron Taylor-Johnson rođen je 13. lipnja 1990. godine, a najpoznatiji je po ulozi glavnog lika u filmu 'Kick-Ass' iz 2010. i nastavku filma iz 2013. godine. Za ulogu u filmu 'Nocturnal Animals' osvojio je Zlatni globus za najboljeg sporednog glumca u filmu i zaradio nominaciju za nagradu BAFTA za najboljeg glumca u sporednoj ulozi. Od tada, pojavio se u akcijskim filmovima 'Tenet' i 'Bullet Train'. Otac Robert bio je građevinski inženjer, dok je majka Sarah bila domaćica koja je radila povremene poslove kako bi financirala obitelj. Ima sestru Gemmu, a oboje su igrali u filmu 'Tom i Thomas' iz 2002. godine.

Počeo je glumiti sa šest godina, a na pozornici se pojavio u londonskoj produkciji Macbetha Williama Shakespearea, glumeći sina Macduffa. Studirao je dramu, ples i pjevanje u Jackie Palmer Stage School te nastupao u raznim kazališnim produkcijama tijekom kasnih 1990-ih i ranih 2000-tih. Izvrsnom izvedbom Johna Lennona u biografskom filmu 'Nowhere Boy' iz 2009. godine osvojio je sve. Osim toga, ostvario je ulogu u filmu 'Ana Karenjina' iz 2012. godine, u kojem je glumio grofa Alekseja Kiriloviča Vronskog, ljubavnika nesretne Ane koju je utjelovila Keira Knightley.

Šarmantnog glumca uskoro ćemo gledati u novom Marvelovom filmu 'Kraven the Hunter', a zbog te uloge doveo je svoje tijelo do faze isklesanosti, poput nekog grčkog boga. Upravo to bi mogao biti dodatni plus za ulogu legendarnog agenta 007.

- Htio sam tome pristupiti kao glumac, a nisam netko tko se samo napuhuje i ide u teretanu. Ne želim nužno da ovo bude moj brend, raditi jedan akcijski film za drugim. Trenirao sam do te mjere da sam imao 90 kilograma mišića - rekao je jednom prilikom.

Mladi glumac oženio se u 23. godini, a ljubav svog života pronašao je na filmu. - Morate shvatiti da sam ono što je većina ljudi radila u dvadesetima radio kada sam imao 13 - ispričao je glumac odluku o ranoj ženidbi. Kao 18-godišnjak na setu filma 'Nowhere Boy', 2009. godine upoznao je redateljicu Sam Johnson. Vjenčali su se tri godine kasnije, a tada su donijeli odluku da će svojem prezimenu dodati prezime partnera pa je od 2012. glumac poznat kao Aaron Taylor-Johnson.

- Znao sam da ću imati veliku obitelj. Znao sam da ću biti mladi otac. Znao sam da ću imati mnogo djece - objasnio je svoju odluku da sa samo 19 godina postane otac. Sa redateljicom Sam dobio je dvije kćeri, Wylde i Romy Hero, ali i postao očuh njezine djece iz redateljičinog prošlog braka s Jayem Joplingom. Glumac ne priča često o svojoj 57-godišnjoj supruzi, ali ju je opisao kao 'veliku redateljicu i prekrasnu pripovjedačicu'.

- Osjećam se zaštitnički. Jako je teško. Postoji dio mene koji osjeća da, ako nešto ne uspije, glavni dio krivice snosim upravo ja. Ljudi vide i percipiraju ovu stvar oko moje karijere i to je u redu. Ali ja samo pokušavam uskladiti obitelj i posao. Radim normalne stvari, odlazim zubaru. Karijera ne mora nužno biti u drugom planu, ali je potrebno drugačije razmišljati o odlukama koje donosite - zaključila je filmska zvijezda.

Prošlog ljeta mladi glumac posjetio je Hrvatsku, u društvu svoje obitelji. Smjestili su se u Villi Nai na Dugom Otoku povodom snimanja nove reklame za Armanijev parfem Aqua di Gio. Video koji prikazuje holivudsku zvijezdu kako u izazovnom izdanju skače s kamenih litica u more snimljen je u parku prirode Telašćica, a besprijekorna produkcija uspjela je dočarati mediteransku atmosferu jedne od najluksuznijih destinacija Lijepe Naše.

