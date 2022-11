Novi izazov razljutio članove crvenog tima: 'Opet je sve na curama. Mislim, moći ćemo mi to, ali ljuta sam što oni ne sudjeluju'

„Svaku sezonu nešto vučemo, tako da ćemo to napraviti i ovu!“ rekla je Maja kandidatima koji su znali što ih čeka čim su ugledali kamione. „Oduvijek mi je bila želja vući kamion i sad mi se ispunila“, kroz smijeh je rekla Lara. „Nije ništa toliko teško. Dobro, možda je kad vučete kamione od 15,5 tona, ali što je to za vas?!“ bodrio je Edo kandidate koji će vući kamion po stazi od 400 metara na kojoj imaju tri postaje - na svakoj moraju stati i istovariti jedan Primin komad namještaja.

Pobjednik je onaj tim koji prvi prođe kroz cilj, a na današnjem izazovu neće sudjelovati Roko i Boris koji su, nažalost, spriječeni zbog ozljeda. „Opet je sve na curama. Mislim, moći ćemo mi to, ali ljuta sam što Boris i Roko ne sudjeluju, i to me baš nervira“, komentirala je Anja dok je Čapo bio uvjeren kako će plavci to odvući s lakoćom. Tim koji pobijedi jednoj osobi iz protivničkog tima može dodati jedan kilogram na sljedećem vaganju. „Nagrada nije toliko loša; bilo je i gorih, ali bilo je i puno boljih“, rekao je Toma, a Anja dodala:

„Za svaku nagradu se vrijedi izboriti jer i taj jedan kilogram može biti presudan.“

Kandidati su se razgibavali, a Toma je otkrio kako je i prije gledao ove izazove u 'Životu na vagi' i nikada mu nije bilo jasno kako pokrenuti te kamione. „Ljut sam što neću sudjelovati u ovom izazovu jer mislim da nije ravnopravna borba“, rekao je Boris.

A kako će se proteći izazov - ne propustite pogledati od 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Života na vagi'.

VIDEO Anđa Marić prošetala pistom nakon dugo vremena