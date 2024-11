Nova pjevačica Magazina o zlim jezicima: 'Ne želim nikome zatvarati usta, svatko ima pravo na mišljenje'

Iako se već dugo nagađalo kako će nova pjevačica kultne splitske grupe Magazin biti upravo 22-godišnja Lorena Bućan, sada je i službeno! Nema epiteta koji nije dobila, od toga da je "nova Doris Dragović" do toga da je skromna djevojka iz kvarta. A takva doista i jest! Njenoj solo karijeri, glavni odgovorni, glazbenik i autor pjesama Tonči Huljić pokolebao je planove i ovu mladu pjevačicu prigrlio u svoj bend koji datira još od kraja sedamdesetih. Lorena je obećala novi štih s dozom nostalgije, a o čemu smo sve razgovarali s novom pjevačicom grupe Magazin, doznajte u nastavku...

Nova ste pjevačica kultne glazbene grupe Magazin! Čestitam! Kakav je osjećaj biti nova pjevačica Magazina?

I dalje mi sve nestvarno zvuči. Iskreno, malo sam previše uzbuđena i radujem se svakom nastupu koji nas čeka. Mene osjećaj nikad ne prevari, a sad osjećam da je to – to. Magazin je bend u kojemu su pjevale vrhunske pjevačice i činjenica da ja sad nastavljam taj niz zvuči mi baš nestvarno. S ekipom iz benda odmah sam kliknula. Željko i Keko su ipak jedni od prvih članova Magazina. Oni su ljudi s puno iskustva i odmah su me prihvatili kao svoju. Nije nam trebalo dugo da se priviknemo jedni na druge, već od prvog susreta razgovori su lagano tekli. Najdraže mi je slušati neke anegdote ili "fun facts" o Magazinu koje ne mogu nigdje drugdje čuti, imam osjećaj da slušam neke zlatne priče iz prošlosti što mi je jako zanimljivo. Presretna sam i jedva čekam pokazati ljudima što to ja kao nova pjevačica imam za reći, i otpjevati!

Kako ste reagirali kada vas je Tonči nazvao i pitao vas da budete nova pjevačica njegove glazbene grupe?

Bila sam malo iznenađena, to mi je zvučalo kao nešto stvarno veliko. Nikad nisam previše razmišljala o tome kako bi to moglo izgledati da sam dio grupe, a ne samostalna pjevačica. Uzela sam nekoliko dana za razmišljanje, međutim što sam dulje razmišljala o tome, ideja mi je zvučala sve bolje i uzbuđenje je prebrzo raslo. Nije mi trebalo dugo da se odlučim na taj potez. A kad sam se konačno odlučila, preplavilo me ushićenje, uzbuđenje i mala trema.

A vaši roditelji? Kako su oni reagirali? Tko je bio uzbuđeniji?

Ne sjećam se ičega u čemu me moji roditelj nisu podržali! Oni su svaku moju odluku prihvatili kao da je njihova. Od početka je tako, za one prolazne stvari, a i za ove malo veće što imaju veću vrijednost. Njima je najbitnije da sam ja sretna i zadovoljna.

Kakve su reakcije vaših djedova i baka? Jeste li se cijeloj obitelji pohvalili novom, famoznom i ovom velikom ulogom?

Nisam svima odmah javila, nekako sam pustila da jedno po jedno saznaju. Oni me isto podržavaju od samih početaka, stvarno sa sigurnošću mogu reći da iman to bogatstvo gdje me svi moji podržavaju i prate u svemu.

Nedavno ste kazali kako vaša majka oduvijek sluša Magazin, a tijekom izlazaka i vi pjevate njihove pjesme. Što vam je majka poručila, kakav vam je savjet dala?

Rekla mi je ono što mi uvijek kaže za sve, samo da sam ja sretna i zadovoljna. Ona je bila uz mene na prvom festivalu s osam godina, pratila me na svim natjecanjima. Ona je isto poprilično uhodana u ovaj svijet glazbe, tako da mi nije ni trebala davati puno savjeta zato što smo i ona i ja istodobno učile o svemu ovome.

Kada će biti objavljena vaša prva pjesma s grupom Magazin? I što sve publika može očekivati?

Naša prva pjesma bit će objavljena danas u 12 sati na YouTubeu. Publika može očekivati svježinu, noviji zvuk s daškom nostalgije. Tako je meni bilo kad sam je prvi put čula. A prati je, po mom mišljenju, fora videospot!

Tko vam je prvi od kolega čestitao? Što vam je, pak, poručila najdugovječnija prethodnica Andrea Šušnjara?

Iskreno stvarno nisam uspjela popratiti tko mi je prvi čestitao, Andrea mi je poručila točno ono što mi je trebalo od nekoga poput nje. I to mi puno znači. Ona je navijala za mene od početka, a navija i dalje. Ja sam pak kao djevojčica vrištala s prijateljicama na "Kemiju", i danas vrištim. Očito su se zvijezde pozicionirale na pravom mjestu.

Jeste li se čuli i s Jelenom Rozgom? Što vam je ona kazala?

Jelena je bila među prvima koja su to i saznali, zapravo je bila je tu u trenucima kad se to spomenulo. Ona mi isto uvijek govori da navija za sve ono što je dobro za mene i da će me uvijek podržavati u svemu. Njezine mi riječi posebno znače i obožavam slušati sve što mi ona ima za reći.

Koje su vam najdraže pjesme grupe Magazin?

Ovo će biti raznolik popis. "Istambul", "Kako sam te voljela", "Kokolo", "Oko moje sanjivo", "Tri sam ti zime šaptala ime", "Bilo bi super", "Minus i plus", "Minut srca tvog"... Nastavim li, nabrojit ću sve albume!

Svaka je pjevačica grupe bila posebna, a što vi smatrate svojim najvećim adutom?

Kad pogledam, svaka pjevačica je bila posebna zbog toga što je bila svoja. Smatram da je to moj adut! Najvažnije je da pjevač bude iskren prema sebi jer je ujedno iskren i prema publici. Kao grupa pružit ćemo ljudima neki novi "đir" i jedva čekam da vidim reakciju publike, i dojmove naravno!

Bojite li se i imate li tremu? Ipak je to velik zalogaj...

Neću vam lagati, ne znam je li to trema ili samo preveliko uzbuđenje! Svjesna sam da je velik zalogaj, ali ne gledam na to kao nešto što bi me trebalo prepasti. Upravo suprotno, sve mi je toliko uzbudljivo i jedva čekam početi s radom. Magazin je ipak grupa s puno posla, a to sebi priželjkujem sve ove godine. S novim poglavljima kreće i inspiracija. Jedva čekam iskoristiti sve prilike koje su dobre za mene.

Mislite li da će vas publika dobro prihvatiti?

Uvijek ljudima dajem sebe, svoju energiju i ljubav. Dat ću sve od sebe i nadati se da ću ostvariti očekivanja publike. Razumijem da smo svi možda malo osjetljivi na promjenu, ali smatram da treba biti otvoren za neke nove stvari. Promjena ipak znači nešto dobro, to je neka nova prilika...

Pjevačica ste koja je počela graditi samostalnu karijeru, no ipak, došao je i ovaj poziv. Je li vam ipak malo pomrsio planove?

Nikako, dapače, ovo su upravo ti "planovi" kakvi su mi trebali. Ulaskom u Magazin otvorila su mi se neka nova vrata, pružilo mi se nešto što želim zgrabiti. Novo poglavlje, i novo iskustvo. Život je knjiga u kojoj se zapisuje sve što smo proživjeli, a ja želim da u mojoj knjizi budu zapisane sve prilike koje sam otvorena srca zgrabila.

Mislite li da vam je ovo dosad najbolja odskočna daska u karijeri?

Definitivno! Ovo mi je trampolin u karijeri i onaj mali komadić koji će mi upotpunit sve. U to sam potpuno sigurna.

Kako je vaš dečko reagirao kada ste mu rekli da ćete vi biti nova pjevačica Magazina?

Svi moji bližnji su puni podrške, vjeruju u mene i stoje uz mene u svemu što radim. Podrška mi puno znači, dodatno me motivira i daje mi snagu na mom putu da idem dalje.

Sada će se još više pisati o vama i vašem privatnom životu. Jeste li spremni dati djelić sebe medijima i javnosti kako bi vas bolje upoznali?

Mislim da se već može dovoljno saznati o meni, ne znam što bih još mogla reći, a da ljudi ne znaju. Neki bih dio privatnosti naravno htjela zadržati za sebe koliko to bude moguće. Ali da ne kompliciramo, ja sam žena koja živi svoje snove i koja želi ljudima pružiti svoju ljubav i dobru energiju!

Što mislite kako sada na vas gledaju, na primjer, kolege iz srednje škole? Mislite li da će se sada svima hvaliti da su s vama išli u razred?

Moje kolege iz škole me podržavaju od prvog dana u srednje. Još uvijek se čujemo kao ekipa, nađemo se tu i tamo na piću i svaki put budu sve ponosniji na mene.

A jeste li onim ljubomornima, kojih vjerujem uvijek ima, ovim potezom "zatvorili usta"?

Ne želim nikome zatvarati usta, svatko ima pravo na svoje emocije i mišljenje. Hvala Bogu pa je ovo slobodna država sa slobodom govora. Imam taj luksuz da uz sebe imam divne ljude koji me prate svakim korakom, pa zahvaljujući tome nisam previše mogla vidjeti tu drugu stranu ljudi.

Trenutačno ste definitivno najsretnija pjevačica u Hrvatskoj!

Mislim da definitivno jesam, htjela bih ostati u ovom trenutku zauvijek. Iznimno sam zahvalna na svemu što mi se događa i iskoristit ću svaku priliku za nešto dobro!

