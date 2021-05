Nižu se reakcije Srba na hrvatske bodove: Više nam dali Hrvati nego vječni prijatelji Rusija i Grčka

Nakon nastupa srpskih predstavnica iz grupe Hurricane na sinoćnjem finalu Eurosonga fanovi tog natjecanja na društvenim mrežama ne prestaju nizati reakcije. One su se dodatno pojačale nakon što je krenulo glasovanje, a posebno su se osvrnuli na broj bodova koje je dala Hrvatska susjednoj Srbiji.

Niže smo izdvojili samo neke od stotine komentara nakon što je Srbija dobila svoje finalne bodove.

U SRBIJI SU OD DANAS DOBRODOSLI SAMO BRACA MAKEDONCI I HRVATI, KISS #caosvima #Eurovision — donapatrizia (@donapatrizia1) May 22, 2021

Mene iskreno hrvati odusevili ocekivala sam 0 — jugoslovenka (@TvitovaPionirka) May 22, 2021

Hrvati se ispricavaju u ime hrvatskog zirija — Nina💫 (@ninamicin_) May 22, 2021

Vise nam valjali Hrvati i Albanci nego nasi vjekovni prijatelji Rusija, Rumunija, Grcka ... — HideNaka (@hidenakaa) May 22, 2021

Hrvati dali 7 poena Srbiji, Tompson uteka' na Cetinje — Црногорски Србаљ ꒌ🇲🇪ꒌ (@aoklejadan) May 22, 2021

HRVATI BRACA. UVEK BILI. VOLIM SAMO HRVATE. — kiky otrovala se (@_krisssssssss) May 22, 2021

Podsjetimo, talijanski glam rock bend Måneskin sinoć je slavio je na pozornici izvedbom pjesme Zitti E Buoni, zbog koje im je žiri podijelio 206 bodova, a od publike su dobili čak 318 bodova - te tako skupili 524, najviše od svih izvođača. Ni stručni žiri iz Hrvatske nije ostao ravnodušan na energične Talijane za koje su mnogi pisali da su osvježenje večeri u moru pop skladbi tipičnih za to natjecanje, pa su im dali maksimalnih 12 bodova. Finale je bilo doista napeto jer su se do zadnjeg trenutka nije znalo hoće li pobjedu odnijeti Francuska, Švicarska ili Italija, zanimljivo je da je ovo prvi put od 1995. godine da su se na prva tri mjesta našle pjesme koje nisu bile na engleskom jeziku.

