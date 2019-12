Nives Celzijus trese se od muke zbog smrti kolege: 'Svi smo šokirani'

Vijest o smrti glumca Aleksandra Bogdanovića zavila je u crno hrvatsko glumište. Mnogima je i dalje teško povjerovati da je osječki glumac izgubio bitku za život u 45. godini života, samo četiri dana nakon što je na njega na pješačkom prijelazu naletio automobil kojim je upravljao 22-godišnji vozač koji je potom pobjegao s mjesta nesreće.

Od Bogdanovića su se tijekom jučerašnjeg dana oprostili mnogi kolege i prijatelji među kojima su književnica Ivana Šojat, redatelj Branko Ištvančić, glumci Amar Bukvić, Jelena Perčin i brojni drugi. Tužna vijest pogodila je i Nives Celzijus koja je s Bogdanovićem surađivala u predstavi “Vitez slavonske ravni” 2016. godine u osječkom HNK.

- Bio je zaista divan prema meni kad sam se pojavila na glumačkoj sceni jer je za mene to bilo skroz novo iskustvo, od tadašnjih glumaca nisam nikog poznavala, friško sam ušla u nečiji teritorij i on je bio zaista jedan od onih glumaca koji se maksimalno potrudio da mi olakša boravak u Osijeku i da me opusti i da mi nabilda samopouzdanje u tim trenutcima u kojima mi je to zaista bilo potrebno- kazala je Nives za 24 sata i dodala da se trese od muke otkada je saznala za tužnu vijest.

- Nisam mislila da će biti takav ishod. Užasno me pogodio njegov gubitak, svi smo šokirani, vjerovala sam da će uspjeti. Bio je toliko snažan u svakom smislu riječi i kad sam čula prvu vijest što mu se dogodilo mislila sam si da će biti dobro, već sam vidjela kako se oporavio i da je uredu, ali me dotukla tužna vijest- zaključila je Nives Celzijus.

Foto: Davor Javorović/Pixsell