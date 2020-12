Nives progovorila o idealnom tipu muškarca, a otkrila je i što ju ne privlači: Ovo me najkalše ohladi

Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus ne voli puno pričati o svom ljubavnom životu.

Ipak u intervjuu za avaz.ba otkrila je što ju najviše privlači kod muškaraca. Isto tako otkrila je i kakvi je muškarci brzo ohlade.

- Kada je fizički izgled u pitanju, volim visoke, tamnokose muškarce, sportske građe, no ono što mi je primarno jest osjećaj opuštenosti koju izaziva u meni. Volim duhovitost, elokventnost, suosjećajnost, samosvjesnost, muškarca bez tragova samodopadnosti. I pismenost mi je vrlo bitna. Ništa me lakše ne ohladi od nepismenih muškaraca - kazala je Celzijus.

Podsjetimo, Nives je nedavno progovorila o problemu koji muči mnoge roditelje. Naime, komentirala je kako je tužna i bespomoćna jer žali da su njezina djeca pored nje i da ih ima na oku za vrijeme pandemije koronavirusa. Smatra da su joj djeca vani nezaštićena, te da se pita zašto ljudi ostaju bez posla i u neizvjesnosti i strahu od sutra, 'u sigurnosti doma' čekaju da im se djeca vrate kući.

"Što mi točno vrijedi naša 'zaštićenost' ako su mi oni najmiliji na 'izvoru'?! I sjedimo mi odrasli tako u kući, neki zato što su u mirovini, neki zato što trenutno nemaju posla, neki zato što im je zabranjen rad... I voljeli bi da razmišljamo kako nam je lijepo, napokon smo na okupu. Mogli bi mi to jer uvijek pronađemo i onu neku najtanju nit pred samo pucanje koju s puno ljubavi primimo, njegujemo, ne puštamo i zaliječimo. Zaista bi mogli. Imamo tu starije ljude, narušenog zdravlja koji spadaju u rizične skupine i voljeli bi vjerovati da činimo sve da ih zaštitimo. Lako pronalazimo pozitivnu stranu ako smo dobili mogućnost zaštititi naše voljene i možda nije idealno rješenje, ali je opet način vrijedan žrtve jer su ljudski životi u pitanju. I pokušavam se uvjeriti da je sve ovo ispravno i onda se sjetim da su mi djeca vani, nezaštićena", napisala je Nives na Instagramu i dodala: "Nose li maske? Ok, Leone je discipliniran, nosi sigurno i pere ruke. Taisha? Nisam sigurna. Njen razred bio je u samoizolaciji, jedva čekaju da napokon vide, zagrle i izljube svoje prijatelje. Da li sam ju milijun puta zamolila da se suzdrži izljeva ljubavi na neko vrijeme, da li sam joj objasnila da posljedice mogu biti kobne za njene voljene? Jesam. Ali oni su djeca, omnipotentna. U njihovim neiskusnim glavicama, loše stvari se ne događaju njima. Oni su zaštićeni. Oni se ne moraju opterećivati maskama i dezinficijensom jer je za njih sve to glupost izmišljena da njima upropasti najbolji period života". "Uglavnom, tužna sam, bespomoćna, želim da su mi djeca pored mene i da ih imam na oku. Zašto svi ti ljudi ostaju bez posla i u neizvjesnosti i strahu od sutra, 'u sigurnosti doma' čekaju da im se djeca vrate kući" zaključila je pjevačica i spisateljica.