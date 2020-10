Nives pozirala u pripijenoj sportskoj kombinaciji i otkrila kakve muškarce voli

Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus na društvenim je mrežama objavila nekoliko fotografija na kojima je u potpuno sportskom izdanju. Nives je odjenula pripijene tajice i majicu koja je naglasila njezin bujni dekolte. Članica žirija showa 'Tvoje lice zvuči poznato' obožava vježbati i često objavljuje fotografije na kojima pokazuje koliko je zapravo fleksibilna, a bez problema pozira bez šminke.

Foto: Instagram

Ovaj put je uz fotografiju otkrila i detalj iz privatnog života. “Volim i frajere koji se bave sportom” napisala je Celzijus.

Odmah je dobila gomilu lajkova i komentara.

Foto: Instagram

“Jesi dobra”, “Waaaauuuu.. Prezgodna i prelijepa”, “Kak si krasna danas, draga moja”, pisali su joj pratitelji.

Celzijus je nedavno objavu posvetila dušobrižnim obožavateljima i nesebičnim ljudima, kako piše Nives, koji u svemu pronalaze neko zlo i negativu. "Što će ti hejteri pored dušobrižnih obožavatelja, filantropa i altruista. Znate one divne, nesebične ljude koji u svemu pronalaze neko zlo i negativu. To su oni ljudi koji velikodušno prilaze na ulici, čineći veliku stvar, poklanjajući pažnju nama malim ljudima. Dolaze s velikim, pažljivo biranim riječima: 'Nives, moram ti reći, znam da te svi mrze i govore odvratne stvari o tebi, ali ti si meni ipak super.' Ja im se zahvalim. Sve s osmijehom na licu. Kada ti jedan tako veliki čovjek, velika, otvorena srca priđe i kaže da si mu super premda si omražena i odvratna osoba, treba to cijeniti, jel tak?! Nikad ne upitam tko su to 'svi' jer bezobzirno je proturječit jednom altruisti. Nebitno je što mi se taj dan kćer ušuljala u krevet da me zagrli, sin mi napravio doručak kao iznenađenje jer misli da ima najbolju mamu na svijetu, najbolja prijateljica ničim izazvana poslala poruku 'volim te', voljena osoba doletjela s drugog kraja grada po najvećoj gužvi samo da me vidi na dvije minute, tetka mi napisala '24' što su naše male tajne oznake ljubavi. Nebitno je što mi je teta u dućanu poklonila lizalicu od jagode koju zna da volim, što se bakica u prolazu razveselila što me vidi i čvrsto me iz milja držala za dlan pola minute, a potom mi poklonila jabuke koje je upravo kupila na placu...", napisala je Celzijus.

U nastavku objave je dodala:

"Svakodnevno kroz dan primim toliko ljubavi, što od svojih bližnjih, što od meni potpuno nepoznatih ljudi, životnih prolaznika koji obogaćuju moje srce. Ali oni su očito premali i nebitni u očima tih velikih 'altruista' koji su previše opterećeni pravim životnim problemima. Primjerice problemom mržnje. No nikad se nisu zapitali zašto u svemu iščitavaju upravo mržnju. Leži li upravo u njima taj nepresušni izvor negative koju tako olako pridaju i prepoznaju u drugima i nisu li upravo oni raspirivači tog najgoreg zla. Ja sam na ovaj svijet došla da volim i volim i želim vjerovati da je upravo to i vaša životna uloga. Obožavatelji su joj poručili da se ne osvrće na zlobne komentare i poslali su joj poruke pune pozitive, među kojima je i ova: "Neka te ne dotiče mržnja i zloba nebitnih ljudi... bitno je da nas vole oni koje mi volimo, mržnja škodi samo mrziteljima. Budi uvijek takva kakva jesi lijepa, pametna i svoja."