Nives Celzijus o nepromišljenom potezu: 'Naučila sam lekciju'

Okupana u znoj s mikrofonom u ruci, Nives Celzijus zabavljala je na koncertu publiku u Beletincu. Međutim, pjevačica i spisateljica nije očekivala da će požaliti odjevnu kombinaciju - haljinu od lateksa.

- A ovako je bilo u Beletincu. Ja sam saznala što znači kupanje u štiklama, točnije u moru znoja u mojim štiklama. Nikada eto nisam morala promijeniti štikle jer su toliko mokre da odbijaju poslušnost. No, za sve postoji prvi put. Naučila sam i jednu korisnu lekciju a ta je, nikad ne stavljati pred nastup one divne šljokičave kremice na tijelo ako ne želiš izgledati kao da si upravo izašao iz saune. No i uz more znoja i muke po štiklama bila je to nezaboravna zabava - napisala je Nives.

- Ljudi, hvala vam na pozitivi, veselju i što niste štedjeli glasnice. Obožavam vas...Hvala i ovim divnim fotografima što su zabilježili neke od trenutaka koje svakako želim da ostanu upamćeni - završila je Nives objavu, a fanovi su ju savjetovali da nije trebala obući haljinu od lateksa, ako se nije htjela uznojiti.

Podsjetimo, pjevačica je nedavno objasnila kako udvarače odbija na dnevnoj bazi. Redovito komunicira s fanovima na društvenim mrežama. Na iznenađenje mnogih, većinom su to djevojke i žene raznih uzrasta. Često je pitaju za ljubavne i modne savjete, a pjevačica koja temeljito gradi bazu svojih fanova ne ustručava se upuštati u takve rasprave, čak i s nepoznatim ženama.

I to katkada spada, kaže, u njezin najdraži posao jer je vrlo odgovorna prema gotovo pola milijuna ljudi koji je prate na društvenim mrežama. Među porukama koje dobiva, naravno, ima svakakvih ponuda; pa čak i onih bračnih.