Nina Martina izgubila je 40 kg u 'Životu na vagi', pogledajte kako se promijenila nakon showa

Bivša kandidatkinja RTL-ova showa 'Život na vagi' Nina Martina Korbar (30) gledateljima pred malim ekranima predstavila se sa 124 kilograma, a iz showa je izašla s 84 kilograma te je sa konfekcijskog broja 56 došla do broja 42. Nakon što je napustila show Nina je nastavila živjeti zdravo i redovito vježbati te često objavljuje slike i snimke iz teretane gdje sada i sama pomaže drugima da se riješe viška kilograma i učvrste svoje tijelo. No, ponekad objavi i neke detalje iz privatnog života, a sada je objavila fotke koje su nastale dok je bila u Sarajevu. Tamo je bila s Marijem Mandićem, isto bivšim kandidatom showa zbog kojeg je mnogi i danas prepoznaju. Nina i Mario uživali su u Sarajevu te je Korbar objavila nekoliko fotografija na kojima je pokazala kako se dobro provodi. Bila je odjevena u crnu modnu kombinacuiju, koju je upotpunila bijelom košuljom te torbicom brenda Louis Vuitton.

Nedavno se Nina još jednom pohvalila svojom nevjerojatnom transformacijom. Objavila je dvije fotografije, jednu na kojoj ima 18 godina i skoro 150 kilograma, a drugu iz sadašnjosti te je otkrila i koliko se njezin život promijenio u proteklih 12 godina.

"18 vs 30" Shvatila sam koliko sam premala podrška bila sebi na lijevoj fotki. Shvatila sam koliko sam sebe omalovažavala i stavljala u drugi i treći plan, uvijek iza drugih jer sam bila uvjerena da sam manje vrijedna jer sam tad imala skoro 150 kila. Nije bilo bitno što sam talentirana, obrazovana, ljepuškasta ☺️ i pametna jer nisam mršava i zato ne mogu biti dovoljna. Nema veze što je netko na puno polja lošiji od mene, ali je mršav i zato ta osoba može sve. Tako sam tada razmišljala. Prije godinu dana kad sam pogledala svoju staru fotku, počela sam plakati jer sam to shvatila - koliko ljubavi, topline i podrške sam si zapravo ukrala, sama sebi", započela je Nina Martina.

"Tražila sam ljubav, prihvaćanje i potvrde od drugih, a samu sebe sam ponižavala u svoja 4 zida. Da nije bilo Nine Martine na lijevoj fotki ne bi vjerojatno nikad shvatila da samo ljubav i poticanje same sebe može dovesti do rezultata koje imam danas i zato znam da je ta mala Nina Martina ponosna na sebe danas. Toliko puno tereta, osude i ponižavanja sam nosila na sebi, to je teško za svako dijete. Ako ste vi prošli ili prolazite kroz zlostavljanje i osjećaj manje vrijednosti, evo vam savjet. Neka ta vaša bol postane vaš najbolji poklon! Radite na sebi, počnite malim, minijaturnim koracima, gradite ljubav prema sebi i postanite bolji. Nemojte gledati samo kako drugi uspijevaju i motiviraju vas jer vama je dan teret koji možete podnijeti i zato trgnite se, pretvorite situaciju u svoju korist i postanite uzor u motivacija sebi i drugima! Mali koraci vode do velikih uspjeha 🧡 to je ono što pokušavamo prenijeti i našim klijentima u @m2workout i zato smo i osmisli Boutique program mršavljenja", dodala je Korbar.

Istaknula je da je težak put do velikih promjena. "Svjesni smo da promijeniti sebe nije lako i ne može se postići samo treningom i smanjivanjem kalorija. Fokusirali smo se na osobu u cijelosti - psihički, fizički i duhovno. Ako ne možeš možda sam, možeš s nama. Bitno je fokusirati se na psihičku promjenu kako bi fizička ostala dugoročna. Čekamo te od 18.9. - 15.12. Prijavi se i osjeti drugačiji pristup vježbanju! Pobijedi sebe i postani najbolja verzija sebe! ", napisala je za kraj Nina Martina koja je zajedno s također bivšim kandidatom Marijom Mandićem otvorila teretanu u Zagrebu u kojoj pomaže svima onima koji se bore s prekomjernom težinom da skinu kilograme i vrate samopouzdanje.

