Netflixova zvijezda preselila se u Hrvatsku, pa probala hranu iz pekare: 'Ovo je tako dobro'

Reality zvijezda Julie Theis proslavila se sudjelovanjem u Netflixovom reality showu "The Trust: A Game of Greed", a nakon snimanja Amerikanka je napustila svoj dom i doselila se u Hrvatsku.- Na društvenim mrežama često javlja svoje dojmove o Lijepoj Našoj te pokazuje koja je mjesta posjetila. Tako smo je imali priliku vidjeti u Dubrovniku, Splitu, Hvaru, a na ovom otoku snimila je i video u kojem isprobava našu hranu kojim je oduševila. Prvo je probala štrudlu s jabukama, koja joj se svidjela. Mnogi su joj preporučili da proba burek pa je to i učinila. Više joj se svidio onaj s mesom nego sa sirom. Probala je i kroasan s čokoladom i muffin. No oduševila ju je pizza calzone. "O, moj bože. Ovo je tako dobro. To mi je najbolje, pa onda burek s mesom, pa sa sirom", rekla je Julie. "Ako ste u Hrvatskoj, stanite u pekaru. Vrijedno je svih kalorija", dodala je.

Mnogi Hrvati javili su joj se u komentarima. "Probaj burek s jogurtom", "Najbolja stvar kod nas - pekare su na svakom koraku", "Pripremi se na hrpu komentara gdje ti govore da 'ne postoji burek sa sirom'", "Mi Hrvati obožavamo pekare. Probaj krumpirušu. Slična je bureku, samo s krumpirom", "Zbog tvojih videa, ja se želim preseliti u Hrvatsku", neki su od komentara.

Julie je prvotno htjela živjeti u Los Angelesu. "Riješila sam se stana, prodala sav namještaj, kupila novi auto da se mogu vozati u L.A.-ju... Odjednom kao da su stvari krenule nizbrdo. Stvorila mi se neka tjeskoba oko odlaska u L.A. Odlučila sam meditirati i bilo je jasno da mi je svemir rekao da ne idem u L.A. OK, neću ići, ali što da radim kad sam upravo prodala sve što imam? Svemir mi je rekao da se preselim u Hrvatsku", objasnila je.

U jednom je videu otkrila što najviše mrzi u Europi. "Volim Hrvatsku, ali, dajte, ljudi, morate prestati pušiti. Kosa mi miriše kao pepeljara. Da ne govorim o odjeći. U Americi nije dozvoljeno pušiti ni na javnim mjestima jer je pušenje loše i za druge ljude oko vas", požalila se jednom prilikom.

Inače, mnogi poznati biraju Hrvatsku za svoj odmor, a od nedavno i za svoj važan dan - vjenčanje. Naime, manje od dva tjedna dijele nas od vjenčanja godine u Dubrovniku! Kako domaći mediji izvještavaju, sudbonosno 'da' u Dubrovniku će izreći Nicole Artukovich, inače Amerikanka konavosko-hercegovačkih korijena te zaručnica poznatog hokejaša Liama Stewarta, sina slavnog glazbenika Roda Stewarta i supermodela Rachel Hunter. Dubrovčani se nadaju da će ih posjetiti i slavni britanski glazbenik koji 19. svibnja nastupa u Sloveniji, a prema svemu sudeći nema sumnje da će se i on pojaviti na dubrovačkom vjenčanju svoga sina.

