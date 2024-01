Nina Badrić oduševila haljinom za najluđu noć: Predivna diva i dama prije svega

U Novu godinu pjevačica Nina Badrić ušla je u društvu modnog stilista Marka Grubnića u Beogradu, gdje se sudeći po objavama na društvenim mrežama odlično zabavila. - Neka nam bude najbolja do sada - poželjela je Nina svojim pratiteljima pozirajući u crnoj dekoltiranoj haljini u kojoj je dočekala 2024. godinu i ovim stylingom je oduševila svoje pratitelje koji su joj to dali do znanja u komentarima.

- Tamo gdje je Nina, mora biti najbolje, od najboljeg, sama od sebe ONA je praznik i za oči i uši!!! Medenjak. Divna slika veoma lipa, draga moja veoma elegantna haljina. Sretna Nova Godina Bog da te čuva i Anđeli Božji. Dama! Predivna diva i dama prije svega - napisali su joj uz najbolje želje u 2024. godini. Nedavno je Nina dala intervju za portal Ljepota i i zdravlje u kojem je progovorila o detaljima i privatnog života. Nina je objasnila kako je davnih dana odvojila privatno od poslovnog te je iza vrata svoga doma i ona ista kao većina žena.

- Borim se sa životom sama sa sobom i imam nedoumice koje i mene muče - rekla je, pa se dotaknula i svoje karijere, ali i trenutaka kada je mislila kako spol igra vrlo važnu ulogu u njenim mogućnostima.

- Ipak živimo još uvijek u muškom svijetu gdje su pravila za žene drukčija negoli za muškarce. Trebalo mi je i snage i vremena da se izborim za to da me muški suradnici percipiraju kao osobu koja je talentirana i sposobna te da skrenem njihov pogled s fizičkog na osobnost. Prošla su vremena, nasreću, kad je gotovo svaki poslovni sastanak ili snimanje završavalo pozivom na večeru ili dvosmislenim rečenicama. Živimo u vremenima konzumerizma i estetike i tu je žena postala objekt koji se konstantno komentira. I čini mi se da je taj teror postao još jači. Ženi je danas 'zabranjeno' starenje dok se muškarce glorificira sa svakom novom borom - objasnila je Nina.

Rekla je kako je prijatelji najviše vole jer nije 'javna narikača' te u što manjoj mjeri lijepe trenutke živi izvan očiju javnosti. - Ja sam jednostavno takva osoba. Radost ću rado dijeliti sa svima, ali kad su u pitanju neke krucijalne stvari, stisnem zube i nosim ih u tišini. Ne volim opterećivati nikoga. Pišem već neko vrijeme knjigu, valjda ću je jednom i završiti. Voljela bih da moja publika zna kroz što sam prolazila i kakav je moj put - ispričala je pjevačica.

